വിമാനത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം: മുൻനിലപാട് തിരുത്തി കോടിയേരി

തിരുവനന്തപുരം ∙ പിണറായി വിജയനെതിരെ വിമാനത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ മുൻനിലപാട് തിരുത്തി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ.

വിമാനത്തിൽനിന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പുറത്തിറങ്ങും മുൻപാണ് കോൺഗ്രസ് അക്രമികൾ അദ്ദേഹത്തെ ലാക്കാക്കി പാഞ്ഞു ചെന്നതെന്നു ‘ദേശാഭിമാനി’ ലേഖനത്തിൽ കോടിയേരി പറഞ്ഞു. വധശ്രമമാണു നടന്നതെന്നും ഇ.പി.ജയരാജൻ അടക്കമുള്ളവരുടെ സന്ദർഭോചിത ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് പിണറായിയെ തൊടാ‍ൻ കഴിയാതെ പോയതെന്നും പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി വിമാനത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷമാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരുടെ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയതെന്നു നാദാപുരത്തു നേരത്തെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ കോടിയേരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഓഫിസ് ആക്രമിക്കുന്നത് എൽ‍ഡിഎഫ് പരിപാടി അല്ല. ഇന്ദിരാഭവനെ എൽഡിഎഫുകാർ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Kodiyeri Balakrishnan changes stand in youth congress protest in plane