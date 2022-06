കൈക്കൂലിക്കേസിൽ പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് പുതിയ തസ്തികയും സ്ഥാനക്കയറ്റവും

കോഴിക്കോട് ∙ കൈക്കൂലിക്കേസിൽ കുടുങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനു വനംവകുപ്പിലെ ഉന്നത കേഡർ തസ്തികയിലേക്കു സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയത് അച്ചടക്ക നടപടിക്കു വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ ശുപാർശ നിലനിൽക്കെ. കണക്കിൽപെടാത്ത പണവുമായി പിടിയിലായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ സ്വാഭാവിക തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ശുപാർശ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് പുതിയ കേഡർ തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിനു സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയത്. സാമൂഹിക വനവൽക്കരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്ററുടെ തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ച് ഇ.പ്രദീപ് കുമാറിനാണു സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയത്.

ഇദ്ദേഹം കാറിൽ 85,000 രൂപയുമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ 2021 ഏപ്രിൽ 12നു ദേശീയപാതയിൽ വടകരയിൽ വിജിലൻസിന്റെ പിടിയിലായിരുന്നു. കണ്ണൂർ –കാസർകോട് ജില്ലകളിലെ വിവിധ നഴ്സറി ജോലികൾ അനുവദിക്കുന്നതിനു കരാറുകാരിൽ നിന്നു ലഭിച്ച പാരിതോഷികമാണു പിടിച്ചെടുത്ത തുകയെന്ന് എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. പ്രദീപ് കുമാറിനെതിരെ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നുവെന്നു വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

English Summary: New designation and promotion for officer in bribery case