ഹരീഷ് പേരടിയെ ഒഴിവാക്കിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അധിക്ഷേപിച്ചത് കൊണ്ടെന്നു പുകസ

കോഴിക്കോട്∙ സിപിഎം അനുകൂല സംഘടനയായ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘത്തിന്റെ (പുകസ) സാംസ്കാരിക പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനു നടൻ ഹരീഷ് പേരടിയെ ക്ഷണിച്ച ശേഷം അവസാന നിമിഷം ഒഴിവാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധ നടപടികൾ മൂലമെന്നു സംഘാടകർ. അന്തരിച്ച നാടകപ്രവർത്തകൻ എ.ശാന്തന്റെ അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ നിന്നാണു ഹരീഷ് പേരടിയെ ഒഴിവാക്കിയത്. ഹരീഷ് പേരടി മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഇടതുപക്ഷത്തെയും അധിക്ഷേപിച്ചതു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയതെന്നു പുകസ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. വ്യാഴാഴ്ച കോഴിക്കോട് ടൗൺഹാളിൽ നടത്തിയ ചടങ്ങിലേക്കാണു ഹരീഷിനെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്.

English Summary: PuKaSa explanation on removing Hareesh Peradi from their programme