500ന് മുകളിലുള്ള വാട്ടർ ചാർജ് ഓൺലൈനിൽ മാത്രം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഓഗസ്റ്റ് 15 നു ശേഷം 500 രൂപയ്ക്കു മുകളിലുള്ള എല്ലാ വാട്ടർ ചാർജ് ബില്ലുകളും ഓൺലൈൻ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് ജല അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനമായി മാറുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണു പരിഷ്കാരം. 12നു ചേർന്ന ജല അതോറിറ്റി ബോർഡ് യോഗം ഇതിന് അംഗീകാരം നൽകി.



English Summary: Water bills above RS 500 are available online only