പാലാ ജനറൽ ആശുപത്രിക്ക് കെ.എം.മാണിയുടെ പേരു നൽകും

തിരുവനന്തപുരം ∙ പാലാ ജനറൽ ആശുപത്രിക്ക് അന്തരിച്ച മുൻമന്ത്രി കെ.എം.മാണിയുടെ പേരു നൽകാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് ആശുപത്രിയെ ‘കെ.എം.മാണി സ്മാരക ഗവ. ജനറൽ ആശുപത്രി പാലാ’ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യും.

1942 ജൂൺ 8നാണ് ധർമാശുപത്രിക്കു തറക്കല്ലിട്ടത്. ഇപ്പോൾ 4 ബഹുനില മന്ദിരങ്ങളും ഒട്ടേറെ ചികിത്സാ വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്. 2004ൽ കെ.എം.മാണി മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴാണു ജനറൽ ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തിയത്. 52 ഡോക്ടർമാരും നാനൂറിലേറെ ജീവനക്കാരും ആശുപത്രിയിലുണ്ട്.

English Summary: Pala General hospital will be named as KM Mani