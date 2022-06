പോരാ, ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദം; വിവിധ കലാലയങ്ങളിലെ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദം ഇങ്ങനെ

സംസ്ഥാനത്തെ ഒട്ടേറെ കോളജുകളിൽ ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർഥികൾക്കായുള്ള സൗകര്യം അപര്യാപ്തം. ചില കോളജുകളാകട്ടെ, പൂർണമായും ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ സഹവിദ്യാർഥിനിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് വിദ്യാർഥി പടികളിറങ്ങുന്ന ചിത്രം മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജിന് സംസ്ഥാന ഭിന്നശേഷി കമ്മിഷണർ നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. മറ്റു കോളജുകളിലെ അവസ്ഥ തേടി മനോരമ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലൂടെ:

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ദേവസ്വംബോർഡ് കോളജിൽ റാംപുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മുകൾനിലയിലെ ക്ലാസുകളിലേക്ക് എത്താൻ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സഹപാഠികളാണ് ആശ്രയം. പത്തനംതിട്ട കാതോലിക്കേറ്റ് കോളജ്, തിരുവല്ല മാർത്തോമ്മാ കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അംഗപരിമിതർക്കായി പ്രത്യേക ക്ലാസ് മുറികൾ, ശുചിമുറികൾ എന്നിവ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മിക്ക കോളജുകളിലും അംഗപരിമിതരുടെ സൗകര്യത്തിനായി റാംപുകൾ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയം ജില്ലയിലും അധികൃതർ സൗകര്യം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ‌

കൊച്ചി നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എയ്ഡഡ് കോളജുകളായ സെന്റ്‍ ആൽബർട്സ്, സെന്റ്‍ തെ രേസാസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ റാംപും ലിഫ്റ്റും ഉണ്ട്. മഹാരാജാസ് കോളജിൽ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസുകളെല്ലാം താഴത്തെ നിലയിലാണ്. ഇവിടേക്കും കാന്റീൻ, ലൈബ്രറി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലേക്കും റാംപ് സൗകര്യവുമുണ്ട്.

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പ്രധാന കോളജുകളിൽ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ക്ലാസ് മുറികളുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കു യേ‍ാജിച്ച ശുചിമുറികൾ പലയിടത്തുമില്ല. എല്ലാ നിലകളിലേക്കും റാംപിൽ എത്താൻ കഴിയാത്ത കോളജുകളാണു പലതും. എന്നാൽ പട്ടാമ്പി ഗവ. സംസ്കൃത കോളജും പാലക്കാട് ഐഐടി ക്യാംപസും ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാണ്. ഐഐടി ക്യാംപസിൽ റാംപിനു പുറമേ ലിഫ്റ്റുമുണ്ട്. പാലക്കാട് ഗവ. വിക്ടോറിയ കോളജിൽ റാംപ്, ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ ശുചിമുറികളുമുണ്ട്. ഇതേസമയം, 20 ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുള്ള ചിറ്റൂർ ഗവ. കോളജിൽ റാംപ് ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രത്യേകം ശുചിമുറികളില്ല.

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പുതിയ കോളജുകളിൽ പലയിടത്തും ലിഫ്റ്റ് സൗകര്യം വരെയുണ്ട്. എന്നാൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കോളജുകളൊന്നും പൂർണമായി ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമായിട്ടില്ല. ഭൂരിഭാഗം കോളജുകളുടെയും ഒന്നാംനിലയിൽ റാംപുകളും റെയിലുകളും സ്ഥാപിച്ച് ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുകൾ നിലയിലേക്കു പടികൾ കയറി എത്തണം. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ താഴത്തെ നിലയിൽ ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് പല കോളജുകളും ചെയ്യുന്നത്.

കാസർകോട് ഗവ. കോളജിൽ പുറത്തുനിന്നു പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഭാഗത്ത് റാംപ് തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 3 നിലകളുള്ള കോളജിന്റെ മുകൾനിലകളിലേക്കു പ്രവേശിക്കാൻ സാധാരണ സ്റ്റെയർകേസ് മാത്രമാണുള്ളത്. കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്റു കോളജിലും രാജപുരം സെന്റ് പയസ് ടെൻത് കോളജിലും റാംപ് സൗകര്യമുണ്ട്.

ബിജുവിനു തുണയായത് സ്വന്തം റാംപ്

തൃശൂർ ∙ 10 വർഷത്തിലേറെ കിടപ്പുരോഗിയായിരുന്ന കാലത്തെ അതിജീവിച്ച് വീൽചെയറിൽ ഉന്നതപഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ തൃശൂർ സ്വദേശി ബിജു പോൾ കോളജുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പുസ്തകം മാത്രമല്ല, സ്വന്തമായി പണിയിച്ച റാംപും കൂടിയാണ് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. മരത്താക്കര ചേർപ്പൂക്കാരൻ ബിജു പോൾ 40–ാം വയസ്സിൽ തൃശൂർ കേരളവർമ കോളജിൽ വീൽചെയറിൽ ചെന്നു കയറിയപ്പോൾ മൂന്നാം നിലയിലായിരുന്നു ക്ലാസ്. ബിജുവിനുവേണ്ടി ക്ലാസ് മുറി താഴത്തെ നിലയിലേക്കു മാറ്റി.

രണ്ടാം ദിവസം കോളജിൽ പോയത് മരപ്പണിക്കാരനെയും കൂട്ടിയാണ്. റാംപ് പണിയിപ്പിച്ച്, സഹപാഠികളുടെ സഹായത്താൽ ക്ലാസിലെത്തുന്ന ബിജുവിന്റെ കഷ്ടപ്പാടു കണ്ട് 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ കോളജിൽ റാംപ് പണിതു. ഈ സമയത്ത് ചേലക്കരയിലുള്ള ഗവ. ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ തിരുമ്മുചികിത്സയ്ക്കു പോയപ്പോഴും ‘സ്വന്തം റാംപ്’ വേണ്ടിവന്നു.

പിന്നീട്, തൃശൂർ ഗവ. ലോ കോളജിൽ എൽഎൽബിക്കു ചേർന്നു. അവിടെയും റാംപ് സ്വയം പണിയിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ ലോ കോളജിൽ കോൺക്രീറ്റ് റാംപ് വന്നു. ലിഫ്റ്റിന്റെ നിർമാണവും പൂർത്തിയാകാറായി. ബിജു പക്ഷേ, ഇപ്പോൾ ബിരുദാനന്തരബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി വീട്ടിൽ ഇരിപ്പാണ്; ഉദ്യോഗത്തിലേക്കു കയറാൻ ഉപകരിക്കുന്ന റാംപ് കയ്യിലില്ല.

