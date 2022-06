സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് സിനിമാ മേഖലയിൽ പുതിയ സമിതി

കൊച്ചി ∙ സ്ത്രീ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കേരളത്തിലെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ പുതിയ നിരീക്ഷണ സമിതി. ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ 9 സംഘടനകളിൽ നിന്നു 3 വീതം പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി രൂപീകരിച്ച 29 അംഗ സമിതിയിൽ പുറത്തു നിന്നു 2 അഭിഭാഷകരും അംഗങ്ങളാണ്. 27 സിനിമാ പ്രതിനിധികളിൽ പക്ഷേ, സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം 7 പേർ മാത്രം. അംഗ സംഘടനകളിലെ ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാര സമിതികളുടെ (ഐസിസി) പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയുമാണു ഫിലിം ചേംബറിന്റെ കാർമികത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച സമിതിയുടെ ചുമതല.

ദേവീചന്ദന, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ബാബുരാജ് എന്നിവരാണ് അഭിനേതാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ‘അമ്മ’യുടെ പ്രതിനിധികൾ. സജിത മഠത്തിൽ, ദിവ്യ ഗോപിനാഥ്, ജോളി ചിറയത്ത് എന്നിവർ വിമൻ ഇൻ സിനിമ കലക്ടീവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. റാണി ശരൺ (പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ), സിജി തോമസ് നൊബേൽ (ഫെഫ്ക), അപർണ രാജീവ് (മാക്ട) എന്നിവരാണു മറ്റു വനിതാ പ്രതിനിധികൾ.

രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ പി.സതീദേവി, ഫിലിം ചേംബർ അധ്യക്ഷൻ ജി.സുരേഷ് കുമാർ, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, ഫെഫ്ക, അമ്മ, മാക്ട, ഫിയോക്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, വിമൻ ഇൻ സിനിമ കലക്ടീവ്, കേരള സിനി എക്സിബിറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, ഫിലിം എക്സിബിറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു.

