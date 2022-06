ഇന്നും ജൂലൈ 1 നും നിയമസഭ ചേരില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ ഇന്നും മറ്റന്നാളും നിയമസഭാ സമ്മേളനമില്ല. അന്തരിച്ച മുൻ മന്ത്രി ടി.ശിവദാസ മേനോന്റെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങിൽ മന്ത്രിമാർക്കും എംഎൽഎമാർക്കും പങ്കെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ സമ്മേളനം ഒഴിവാക്കിയത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വയനാട് സന്ദർശനമുള്ളതിനാൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അസൗകര്യം കണക്കിലെടുത്താണു വെള്ളിയാഴ്ച സഭ ഒഴിവാക്കുന്നത്. ഇന്നലെ സ്പീക്കറുടെ ചേംബറിൽ കക്ഷിനേതാക്കളുടെ യോഗത്തിലെടുത്തതാണ് തീരുമാനം.

English Summary: No assembly session today and on july 1