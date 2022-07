ഒറ്റത്തവണ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് നിരോധനം; ലംഘിച്ചാൽ 10,000– 50,000 രൂപ പിഴ

ന്യൂഡൽഹി / തിരുവനന്തപുരം ∙ ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ഇന്നുമുതൽ നിരോധനം. ഇവയുടെ വിൽപന, സംഭരണം, വിതരണം, കയറ്റുമതി എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം നിരോധനമുണ്ട്. ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് 10,000– 50,000 രൂപ പിഴ. സ്ഥാപനങ്ങൾ കുറ്റം ആവർത്തിച്ചാൽ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും.

നിരോധനമുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾ: പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗ്, പ്ലാസ്റ്റിക് ഗാർബേജ് ബാഗ് (ബയോമെഡിക്കൽ മാലിന്യങ്ങൾക്കുള്ളവ ഒഴികെ), പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലേറ്റും ഗ്ലാസും കപ്പും, പ്ലാസ്റ്റിക് സ്പൂണും ഫോർക്കും, സ്ട്രോ, പ്ലാസ്റ്റിക് ആവരണമുള്ള പേപ്പർ കപ്പ്, പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല, മേശവിരി, തെർമോക്കോൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തി, സ്ട്രോ, ട്രേ, മധുരപലഹാരങ്ങളും ക്ഷണക്കത്തും സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റും പൊതിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിം, പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇയർ ബഡ്, ബലൂണിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റിക്, പ്ലാസ്റ്റിക് കൊടിതോരണങ്ങൾ, മിഠായി സ്റ്റിക്, ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്, കാപ്പിയും ചായയും മറ്റും ഇളക്കാനുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റിക്, പിവിസി ഫ്ലെക്സ്, പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടഡ് തുണി, പോളിയസ്റ്ററിലും നൈലോണിലും കൊറിയൻ തുണിയിലുമുള്ള ബാനർ, ശുദ്ധജല പൗച്ച്, ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാത്ത ജൂസ് പാക്കറ്റ്, 500 മില്ലിയിൽ താഴെയുള്ള ശുദ്ധജല കുപ്പി, മിഠായി പെട്ടികൾ, പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പാക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റ്.

മെഡിസെപ് ഇന്നുമുതൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കുമുള്ള മെഡിസെപ് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. ആശ്രിതരടക്കം 30 ലക്ഷത്തോളം പേർക്കു പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. പദ്ധതിക്കായി അടുത്തമാസം മുതൽ ശമ്പളത്തിൽനിന്നും പെൻഷനിൽനിന്നും 500 രൂപ വീതം ഈടാക്കും. 3 വർഷമാണു പോളിസി കാലയളവ്.

ആധാറും പാനും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ‌1000 രൂപ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്നുമുതൽ പാൻ കാർഡും ആധാർ കാർഡും ബന്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ പിഴ 1000 രൂപ. ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 500 രൂപയായിരുന്ന പിഴയാണ് ഇനി ഇരട്ടിയാകുന്നത്. 2023 ഏപ്രിൽ ഒന്നിനകം ബന്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാൻ നിർജീവമാകും. ലിങ്ക് ചെയ്തോയെന്ന് അറിയാൻ www.incometax.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ 'Link Aadhaar Status' ക്ലിക് ചെയ്ത് പാൻ, ആധാർ നമ്പറുകൾ നൽകുക. ഇതിനകം ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 'Your PAN is already linked to given Aadhaar' എന്ന സന്ദേശം ലഭിക്കും.

∙ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ: www.incometax.gov.inൽ 'Link Aadhaar' ക്ലിക് ചെയ്യുക. പാൻ, ആധാർ, പേര്, മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ നൽകി ലിങ്ക് ചെയ്യാം. ഇരുരേഖകളിലെയും പേര്, ജനനത്തീയതി, ലിംഗം എന്നിവ ഒരുപോലെയായിരിക്കണം.

