വീണ്ടും ഇടിവ്; 79 കടന്ന് രൂപ

കൊച്ചി ∙ ഡോളറുമായുള്ള വിനിമയത്തിൽ രൂപയുടെ മൂല്യം 79നു താഴെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഭീമമായ തകർച്ചയിൽ 78.83 വരെ താഴ്ന്ന രൂപ ഇന്നലെ കൂടുതൽ ഇടിഞ്ഞ് 79.03 ൽ എത്തി. ഇന്നലെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 79.05 വരെ താഴ്ന്നു. ഇന്റർബാങ്ക് ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചതുതന്നെ 78.86 നിലവാരത്തിലായിരുന്നു. യുഎസും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്കു നീങ്ങിയേക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണു ഡോളറിനു പ്രിയം വർധിപ്പിക്കുന്നത്.

English Summary: Rupee closes at all-time low, breaches 79 mark against US dollar