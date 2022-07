ഡിജിറ്റൽ റീസർവേ: 4700 താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ ഡിജിറ്റൽ റീസർവേയ്ക്കായി 4700 താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ അടുത്ത മാസം നിയമിക്കുമെന്നു മന്ത്രി കെ.രാജൻ. 1500 സർവേയർമാരെയും 3200 ഹെൽപർമാരെയുമാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി നിയമിക്കുക. ഇതോടെ ഒരേസമയം 200 സ്ഥലങ്ങളിൽ റീസർവേ സാധ്യമാകുമെന്നു മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. ഡിജിറ്റൽ റീസർവേയ്ക്കുള്ള 3400 ഉപകരണങ്ങൾ കൂടി ഉടൻ വാങ്ങും.

കേരളത്തിലെ 1666 വില്ലേജുകളിൽ 918 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണു റീസർവേ നടപ്പായതെന്നും ഇതിൽ 95 വില്ലേജുകളിലാണു ഡിജിറ്റൽ റീസർവേ നടത്തിയതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 4 വർഷം കൊണ്ടു പൂർണമായും ഡിജിറ്റൽ റീസർവേ നടത്തും. റീസർവേയ്ക്കു ശേഷം കൈവശാവകാശ രേഖയിലുള്ളതിനെക്കാൾ വിസ്തീർണം കണ്ടെത്തിയാൽ, റീസർവേയ്ക്കു മുൻപ് ആധാരപ്രകാരം പോക്കുവരവു ചെയ്തു കരമൊടുക്കിയ ഭൂമിയുടെ കരം തീർത്തു നൽകും. വിസ്തീർണം കുറവാണെങ്കിൽ കൈവശത്തിലുള്ള ഭൂമിയുടെ കരമൊടുക്കാൻ അനുവദിക്കും. ഇതിനു ഭൂവുടമ സമ്മത പത്രം നൽകണം.

ഡിജിറ്റൽ റീസർവേയിൽ കൈവശരേഖയിലുള്ളതിനെക്കാൾ ഭൂമി കൂടുതലുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ ഈ ഭൂമി കൈവശക്കാരനു പതിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനുള്ള നിയമ നിർമാണം ആലോചനയിലാണ്. സർക്കാർ ഭൂമിയോടു ചേർന്നു കിടക്കുന്ന സ്വകാര്യഭൂമിക്കു വിസ്തീർണം കൂടുതലും സർക്കാർ ഭൂമി കുറവുമാണെങ്കിൽ പുറമ്പോക്കു കയ്യേറ്റമായി കണക്കാക്കി സർക്കാർ ഭൂമിയോടു കൂട്ടിച്ചേർക്കും. അവകാശികളില്ലാത്ത സ്വകാര്യ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തു ഭൂരഹിതർക്കു പതിച്ചുകൊടുക്കും.

ഭൂമി തരംമാറ്റുന്നതിനുള്ള 2,04,409 അപേക്ഷകളാണു 2008നുശേഷം ഓഫ് ലൈനായി ലഭിച്ചതെന്നും ഇതിൽ 1,39,922 അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ശേഷിക്കുന്നവ നവംബറിനകം തീർപ്പാക്കും. ഓൺലൈനായി വന്നത് 97,504 പരാതികളാണ്. പ്രളയ നഷ്ടപരിഹാരം ഇതുവരെ പൂർണമായി വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ടില്ലെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അനന്തരാവകാശികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം, കോടതി വ്യവഹാരം, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ പിശക്, സ്റ്റേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അഭാവം, വീട് നിർമിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഭൂമി ലഭിക്കാത്തത് തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാലാണു തടസ്സപ്പെട്ടത്. മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു ഭൂമി പാട്ടത്തിനു കൊടുത്ത വകയിൽ പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ളതു 498 കോടി രൂപയാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

English Summary: Temporary employees to be appointed for digital resurvey