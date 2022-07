ഗ്ലോറിഫൈഡ് കൊടിസുനിയെന്ന വിശേഷണം മുഖ്യമന്ത്രി അർഹിക്കുന്നത്: സുധാകരൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ ഗ്ലോറിഫൈഡ് കൊടിസുനിയെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചത്, ആ വിശേഷണം അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണെന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ. ഒട്ടേറെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി. അങ്ങനെയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സന്ധി ചെയ്യാനാകില്ലെന്നു സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

നാൽപാടി വാസുവിനെ താൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഗൺമാൻ വെടിവച്ചത്. അക്രമാസക്തരാകുമെന്നു കണ്ട് ആളുകളെ ഓടിക്കാനായി ചെയ്തതാണ്. വെടിവയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞു ഗൺമാനോടു ക്ഷുഭിതനാവുകയാണു താൻ ചെയ്തത്. ഒരർഥത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ തന്നെ വളർത്തിയതു സിപിഎമ്മാണ്. അതിനു കടപ്പാടുണ്ട്. പാർട്ടി സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനു സിപിഎമ്മിൽ ഇപ്പോൾ റോളില്ലെന്നും എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് പി.ശശിയാണെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

എകെജി സെന്റർ ആക്രമണം ആരു നടത്തിയെന്ന് ഇ.പി.ജയരാജനു മാത്രമേ അറിയൂ. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചില മൂളത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആളായതു കൊണ്ട് തനിക്ക് അദ്ഭുതമില്ലെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Pinarayi Vijayan, you are a glorified Kodi Suni, says K Sudhakaran in a FB post