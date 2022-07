സ്ഥിര നിയമനത്തിനു മുൻപേ ഗവേഷണ ഗൈഡ് പദവി; വിവാദമൊഴിയാതെ സംസ്കൃത സർവകലാശാല

കാലടി∙ ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ കഴിഞ്ഞ 15ന് അസി.പ്രഫസർമാരായി പ്രബേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച 15 പേരിൽ 5 പേർക്കു 2021 ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ സർവകലാശാലാ സിൻഡിക്കറ്റ് ഗവേഷണ ഗൈഡ് പദവി അനുവദിച്ചു. അന്നത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ ‍ഡോ. പി.കെ. ധർമരാജ് അടാട്ട്, പ്രോ വിസി ഡോ.കെ.എസ്.രവികുമാർ, റജിസ്ട്രാർ ഡോ.എം.ബി.ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരടക്കം പങ്കെടുത്ത സിൻഡിക്കറ്റ് യോഗമാണു 2021 ഒക്ടോബർ എട്ടിന് ഈ അധ്യാപകരുടെ ഗവേഷണ ഗൈഡ് പദവിക്കുള്ള അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ചത്.

സംസ്കൃതം ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ ഡോ.ബി.നിതീഷ് കണ്ണൻ, ഡോ.ശിവജ എസ്.നായർ, ഡോ.ആതിര ജാതവേദൻ, ഡോ.സി.കെ.സുജയ്കുമാർ എന്നിവർക്കും സോഷ്യോളജിയിൽ ഡോ. ശീതൾ എസ്.കുമാറിനുമാണു ഗൈഡ് പദവി അനുവദിച്ചത്.

ജൂൺ 15നു പ്രബേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച അസി.പ്രഫസർമാരുടെ പട്ടികയിൽ സ്പീക്കർ എം.ബി.രാജേഷിന്റെ ഭാര്യ ഡോ.ആർ.നിനിത അടക്കം 15 പേരാണുള്ളത്. ഗൈഡ് പദവി നൽകിയ സർവകലാശാലയുടെ ഈ നടപടി ചട്ടങ്ങൾ കാറ്റിൽപറത്തിയുള്ളതാണെന്നു സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപെയ്ൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആർ.എസ്.ശശികുമാർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അധ്യാപകരായി സ്ഥിര നിയമനം നേടും മുൻപുതന്നെ വിദ്യാർഥികളുടെ ഗൈഡ് ആകാൻ അനുമതി നൽകുന്നതു ചട്ടവിരുദ്ധമാണ് എന്നാണ് ഇവരുടെ ആരോപണം. ‌എന്നാൽ നിയമനം എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും പാലിച്ചുള്ളതാണ് എന്ന നിലപാടാണു സർവകലാശാലയ്ക്ക്.

Content Highlight: Research guide post before permanent appointment in Sree Sankaracharya University of Sanskrit