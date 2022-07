പാചകവാതകത്തിന് 50 രൂപ കൂട്ടി; വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 8 രൂപ കുറച്ചു

കൊച്ചി ∙ ഒരു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഗാർഹികാവശ്യത്തിനുള്ള പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന് (എൽപിജി) 50 രൂപ കൂട്ടി. ഇതോടെ കൊച്ചിയിലെ വില സിലിണ്ടറിന് 1060 രൂപയായി. മേയ് മാസത്തിൽ 2 തവണയായി 54 രൂപയോളം കൂട്ടിയിരുന്നു. ഒരു വർഷത്തിനകം കൂട്ടിയത് 244 രൂപ (നിലവിലെ വിലയുടെ 23%).

അതേസമയം, വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 8 രൂപ കുറച്ചു. കൊച്ചിയിലെ വില 2027 രൂപ. 6 ദിവസം മുൻപാണു വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 188 രൂപ കുറച്ചത്. കഴിഞ്ഞമാസം 134 രൂപയും കുറച്ചു. ഇതോടെ 2 മാസത്തിനിടെ 330 രൂപ കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞമാസം പുതിയ ഗാർഹിക കണക്‌ഷനുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റ് നിരക്കിൽ കമ്പനികൾ 750 രൂപയുടെ വർധന വരുത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ പുതിയ കണക്‌ഷനെടുക്കുമ്പോൾ 2200 രൂപ ഡിപ്പോസിറ്റ് നൽകണം.

English Summary: Cooking gas gets costlier by Rs 50 after domestic LPG cylinder price hike