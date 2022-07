സുശീൽ ഖന്ന റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഐഐഎം റിട്ട.പ്രഫസർ സുശീൽ ഖന്ന സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ നടപ്പാക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു. റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ കെഎസ്ആർടിസിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാകൂ. തൊഴിലാളി സംഘടനകളുമായി വീണ്ടും ചർച്ച നടത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ലക്ഷക്കണക്കിനു ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു തുലയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞു. അംഗീകൃത തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾക്ക് ഒരു പ്രതിനിധിയെ വീതം യൂണിറ്റുകളിൽ പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ നൽകണമെന്ന വ്യവസ്ഥ കെഎസ്ആർടിസിയിലുണ്ട്. 92 യൂണിറ്റുകളിലായി മുന്നൂറോളം നേതാക്കൾ ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവരെ സ്ഥലം മാറ്റാനാകില്ല. അവരാണു ഭരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ മറ്റേതു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇതു നടക്കും. ഇതിൽ ഇടപെടാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

സ്വിഫ്റ്റ് സ്വകാര്യ കമ്പനിയല്ലെന്നും സർക്കാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര കമ്പനിയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നഷ്ടത്തിലോടുന്ന സിറ്റി, ഓർഡിനറി സർവീസുകളും സ്വിഫ്റ്റിനു കൈമാറി ലാഭത്തിലാക്കും.

455 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി വായ്പ ഉപയോഗിച്ച് 700 സിഎൻജി ബസുകൾ സ്വിഫ്റ്റിനായി വാങ്ങാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിഎൻജി വിലവർധനയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

