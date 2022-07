ഇടുക്കിയിൽ മരംവീണ് 3 മരണം; കുമരകത്ത് വള്ളം മുങ്ങി

തൊടുപുഴ/കോട്ടയം/മലപ്പുറം ∙ കനത്ത മഴയിൽ മരംവീണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ 3 പേർ മരിച്ചു. നെടുങ്കണ്ടം മൈലാടുംപാറയിൽ ഏലത്തോട്ടത്തിൽ ഉണങ്ങിയ മരക്കൊമ്പു വീണ് മുത്തുലക്ഷ്മി (46), നെടുങ്കണ്ടം പൊന്നാങ്കാണിയിലെ തോട്ടത്തിൽ മരക്കൊമ്പു വീണ് ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശി സൊമാ ലക്ര (60), പൂപ്പാറ തോണ്ടിമല ചൂണ്ടലിൽ മരക്കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞുവീണ് ലക്ഷ്മി (63) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്.

കുമരകത്ത് വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനുപോയ വള്ളം മുങ്ങി. വള്ളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 5 തൊഴിലാളികളെ ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ബോട്ട് രക്ഷിച്ചു. നിലമ്പൂർ കാഞ്ഞിരപ്പുഴയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് കൊടുംവനത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ആദിവാസി യുവാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാനത്തു കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 16 വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു. 9 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകളിലായി 313 പേർ കഴിയുന്നുണ്ട്.

English Summary: Three people died as tree fell on them