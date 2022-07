22 ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പ്; ആനന്ദിന് മാംഗോയെ കിട്ടി, ജിനീഷിന് ഒരു ലക്ഷവും

കൊച്ചി ∙ ഒടുവിൽ മാംഗോ തിരിച്ചെത്തി; 22 ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷം ഡോ. ആനന്ദ് ഗോപിനാഥന് സന്തോഷത്തിന്റെ ‘ചൊവ്വാഴ്ച’. പാലാരിവട്ടം പൈപ്‌ലൈൻ ജംക്‌ഷനിൽ വിപിജി ക്ലിനിക് നടത്തുന്ന ഡോ. ആനന്ദ് ഗോപിനാഥന്റെ 5 മാസം പ്രായമുള്ള വളർത്തു നായയെ കഴിഞ്ഞ മാസം 12നാണു കാണാതായത്. തുടർന്നു നായയെ കുറിച്ചു വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനം നൽകുമെന്ന് ആനന്ദ് ‘മനോരമ’യിൽ പരസ്യം ചെയ്തു.

നായ്ക്കുട്ടിയെ കണ്ടതായി പറഞ്ഞു പലരും ആനന്ദിനെ വിളിച്ചു. തന്റെ സൈക്കിളിൽ ആലുവയിലും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലുമെല്ലാം ആനന്ദ് നായ്ക്കുട്ടിയെ തിര‍ഞ്ഞു പോയി. പക്ഷേ, കണ്ടെത്താനായില്ല. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഇത്തരത്തിലൊരു ഫോൺ വിളി വന്നപ്പോൾ മുൻപത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു അന്വേഷണം എന്നാണ് ആനന്ദ് കരുതിയത്.

ആനന്ദിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരത്തിലല്ലാത്ത ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലുള്ള റഫ്രിജറേറ്ററിന് അടിയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു നായ്ക്കുട്ടി. കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ അവശനായ നിലയിലായിരുന്നെങ്കിലും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തന്നെ ആനന്ദ് തന്റെ നായയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ‘എന്റെ പ്രാർഥന ദൈവം കേട്ടു’ എന്നാണ് മാംഗോയുടെ തിരിച്ചുവരവിനെ കുറിച്ച് ഡോ. ആനന്ദ് പറയുന്നത്.

നായ്ക്കുട്ടി കഴിഞ്ഞിരുന്ന പറമ്പിന്റെ സമീപത്തു താമസിക്കുന്ന ജിനീഷാണു നായ്ക്കുട്ടിയെ കണ്ട കാര്യം ആനന്ദിനെ അറിയിച്ചത്. വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഓൺലൈൻ വഴി അപ്പോൾ തന്നെ ആനന്ദ് കൈമാറി. ഇതു പാരിതോഷികമല്ല, നന്ദി പ്രകടനം മാത്രമാണ്– ആനന്ദ് പറഞ്ഞു.

കോമ്പൈ ഇനത്തിൽ പെട്ട നായ്ക്കുട്ടിയെ മൂന്നു മാസം മുൻപാണു ഡോ. ആനന്ദ് ഗോപിനാഥൻ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നു വാങ്ങിയത്. നായയെ കാണാതായതോടെ ആനന്ദ് ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. തിരികെ കിട്ടിയ നായ്ക്കുട്ടിയെ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങി. ഏറെ വൈകാതെ മാംഗോ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തു പഴയ പോലെ ഉഷാറാകും.

English Summary: Dog Mango found out after 22 days of search