വാക്കിൽ വഴുതി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലെ ആദ്യ വിക്കറ്റ്; വിവാദത്തിൽ കുളിച്ച് സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഒരു വർഷത്തെ ഭരണം. ഒരു ഡസനോളം ആരോപണങ്ങൾ. വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചു പിണറായിതന്നെ പ്രചാരണം നയിച്ച ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദയനീയ തോൽവി. ഇപ്പോഴിതാ, രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൽനിന്നു സിപിഎം മന്ത്രിയായ സജി ചെറിയാനു രാജിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. വിവാദങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ വിവാദങ്ങളിൽ കുളിച്ച് സർക്കാർ നിൽക്കുമ്പോഴാണു ഭരണഘടനയെയും അതിന്റെ ശിൽപിയായ ബി.ആർ.അംബേദ്കറെയും അപമാനിച്ചതിന്റെ പേരിലെ ഇൗ അപ്രതീക്ഷിത വിവാദവും രാജിയും. 99 പേരുടെ പിന്തുണയിൽ അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഭരണത്തിലേറിയ സർക്കാർ തൊടുന്നതെല്ലാം പാളുന്നതാണിപ്പോൾ കേരളം കാണുന്നത്. ഒരു സർക്കാരിന്റെ ആദ്യവർഷം ഇത്രയ്ക്കു വിവാദമാകുന്നത് അപൂർവം.

തിരുവനന്തപുരത്തെ സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവിന്റെ മകളായ അനുപമയുടെ കുഞ്ഞിനെ അനധികൃതമായി ദത്തു നൽകിയതായിരുന്നു രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിനെ ആദ്യം വിവാദത്തിലേക്കു വലിച്ചിഴച്ചത്. ദത്തു നൽകലിനു കാരണക്കാരായ നേതാക്കൾക്കെതിരെ സർക്കാരോ പാർട്ടിയോ നടപടിക്കു തയാറായില്ല. പകരം അമ്മയ്ക്കു കുഞ്ഞിനെ നൽകി വിഷയം അവസാനിപ്പിച്ചു. തുടർഭരണത്തിന്റെ ധൈര്യത്തിലായിരുന്നു ധാർമികത മറന്നുള്ള ആ ഇടപെടൽ. അധികാരികളുടെ അഴിമതിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന ലോകായുക്തയെ നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യാൻ മാത്രം കഴിയുന്ന സംവിധാനമാക്കിയതാണു പിന്നീട് സർക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കിയത്. പണ്ടു പിണറായി വിജയൻ തന്നെ എതിർത്ത ഭേദഗതി ഇപ്പോൾ പൊടിതട്ടിയെടുത്തു നടപ്പാക്കുന്നതിലെ യുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്കു സർക്കാർ തൃപ്തികരമായി മറുപടി നൽകിയുമില്ല.

സർവകലാശാലകളിലെ നിയമനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഗവർണർ ഉയർത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനു മുന്നിലും സർക്കാർ ആദ്യം മുട്ടുമടക്കിയില്ല. എന്നാൽ, ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്റെ സമയം അടുത്തതോടെ അനുനയത്തിനു സർക്കാർ തയാറായി. ആ വിവാദം അടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെയാണു സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയുടെ സർവേ നടപടികൾക്കു തുടക്കമിട്ടത്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോടു വരെ പ്രതിഷേധത്തിര ആഞ്ഞടിച്ചിട്ടും പിണറായി സർക്കാർ കുലുങ്ങിയില്ല. പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന കർശന നിലപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉറച്ചുനിന്നു. സമരക്കാരെ ചവിട്ടിമെതിച്ച് മഞ്ഞക്കുറ്റികൾ നാടുനീളെ നാട്ടി. തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചതോടെ അതു തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത തോൽവിയെ 99 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ ഓർമിപ്പിച്ചാണു സർക്കാർ നേരിട്ടത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിയും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചിട്ടുമില്ല. ഒന്നാം വാർഷികാഘോഷത്തിനു പിന്നാലെ സ്വപ്ന സുരേഷ് തുറന്നുവിട്ട ആരോപണങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ വന്ന പാളിച്ചയ്ക്കുശേഷം തിരിച്ചടികളുടെ ഘോഷയാത്രയാണു കേരളം കണ്ടത്. സ്വപ്ന ഉയർ‌ത്തിയ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് ആരോപണത്തിനു പിന്നാലെ സരിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതും എഡിജിപി ഇടനിലക്കാരനുമായി ഇടപെട്ടതും ‘മടിയിൽ കനമുണ്ടോ’ എന്ന സാമാന്യ സംശയം ജനങ്ങളിൽ ജനിപ്പിച്ചു. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കരിങ്കൊടി സമരങ്ങളെ നേരിടാൻ വഴിനീളെ കറുപ്പിനെ നിരോധിച്ചത് പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു. നിയമസഭയിൽ മകൾക്കുനേരെ ആരോപണമുണ്ടായപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പൊട്ടിത്തെറിച്ചതോടെ വീണ്ടും കള്ളക്കടത്തു കേസ് വലിയ ചർച്ചകൾക്കു വഴിവച്ചു.

തൃക്കാക്കര തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപു തന്നെ ആരംഭിച്ച പി.സി. ജോർജിനെതിരായ അറസ്റ്റ് നടപടി പലവട്ടം ആവർത്തിച്ചെങ്കിലും വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ ദൗത്യ സന്നാഹങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞുമില്ല. പാർട്ടി പോലുമറിയാതെ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫിസ് ആക്രമിച്ചതു സിപിഎമ്മിനു ദേശീയതലത്തിലും നാണക്കേടു സമ്മാനിച്ചു. അതിൽനിന്നു കരകയറാനാണ് എകെജി സെന്ററിനുനേരെ പടക്കമെറിഞ്ഞതെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം നേരിടാൻ ചെയ്യേണ്ടതു പ്രതിയെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ, 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊലീസ് നഗരഹൃദയത്തിൽ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണ്. ഓരോ കുരുക്കഴിക്കുമ്പോഴും അതിൽനിന്ന് അടുത്ത കുരുക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഇടപെടലുകൾ സർക്കാരിനെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കു തള്ളിവിടുമ്പോഴാണു പിണറായിയുടെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആദ്യ വിക്കറ്റ് വീഴ്ച.

English Summary: First resignation in pinarayi vijayan second government