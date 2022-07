മന്ത്രിപദം ഒഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെത്തി; ആവേശപൂർവം വരവേൽപ്

ചെങ്ങന്നൂർ (ആലപ്പുഴ) ∙ ‘സാരമില്ല, ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ’ – സങ്കടപ്പെട്ടു നിന്ന സഖാക്കളെ സമാശ്വസിപ്പിച്ച് സജി ചെറിയാൻ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായ ‘കരുണ’യിലേക്ക് സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചു. മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ച ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വീട്ടിൽ അൽപ സമയമേ ചെലവിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ലുങ്കിയിൽ, തനി നാടൻ വേഷത്തിൽ, വർഷങ്ങളായി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കരുണ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റിവ് കെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഇറങ്ങി. വീട്ടിൽനിന്ന് അൽപം അകലെയുള്ള കരുണയിൽ കിടത്തിച്ചികിത്സയ്ക്കായി 100 കിടക്കകളുള്ള കെട്ടിടം സജ്ജമാകുന്നുണ്ട്. പൂർത്തിയാകാത്ത കെട്ടിടത്തിൽ കസേരയിട്ടിരുന്ന് പണിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഫോണിൽ ചർച്ച ചെയ്തു.

പണികൾ പരിശോധിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ, തിരുവനന്തപുരത്തു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോടു കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അദ്ദേഹം ചിലതു പറഞ്ഞു: ‘മുഖ്യമന്ത്രിയെയും സർക്കാരിനെയും തകർക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അജൻഡ. അതിന് ബിരിയാണിച്ചെമ്പ് വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു. നാടുമുഴുവൻ കലാപത്തിനു ശ്രമിച്ചു. അതെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്റെ പ്രസംഗം കൊണ്ടുവന്നു. അതിൽ ബലിയാടാകുന്നില്ലെന്നു ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്റെ വാക്കുകൾ പാർട്ടിക്കു പ്രയാസമുണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ പാർട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ എനിക്കു ബാധ്യതയുണ്ട്. അതു ഞാൻ നിറവേറ്റി.’

തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് എംഎൽഎ ബോർഡ് വച്ച കാറിലാണ് സജി ചെറിയാൻ എത്തിയത്. പുനലൂരിൽ ഒരു വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ഉച്ചകഴിഞ്ഞായിരുന്നു വരവ്. വീടിനു മുന്നിൽ ഏറെ നേരമായി കാത്തുനിന്ന സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ റോഡിൽനിന്നു തന്നെ പൊതിഞ്ഞു. മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെ പ്രവർത്തകരുടെ ആവേശകരമായ സ്വീകരണം. സ്വീകരണ സമ്മേളനം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് റദ്ദാക്കി.

