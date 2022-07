ഇരിപ്പിടം മാറിയെങ്കിലും ‘നിര തെറ്റാതെ’ സജി; പിന്തുണച്ച് ഭരണപക്ഷം, നോവിക്കാതെ പ്രതിപക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം ∙ മന്ത്രിസ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞെങ്കിലും നിയമസഭയിൽ മന്ത്രിമാരുടെ നിരയിൽത്തന്നെ സജി ചെറിയാൻ ഇരിപ്പിടം നേടി. എംഎൽഎ മാത്രമായി സഭയിലെത്തിയ സജിക്ക് ആദ്യദിനം മന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെ ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങൾ നൽകിയത് ഊഷ്മള സ്വീകരണം.

ഔദ്യോഗിക വസതിയായ കവടിയാ‍ർ ഹൗസിൽ നിന്നു ബുധനാഴ്ച സ്റ്റേറ്റ് കാറിൽ നിയമസഭയിലേക്കു പുറപ്പെട്ട സജി ചെറിയാൻ, ഇന്നലെ അതേ കവടിയാർ ഹൗസിൽനിന്ന് ‘എംഎൽഎ’ ബോർഡ് വച്ച കാറിലാണു ‍പുറപ്പെട്ടത്. ഗേറ്റിനു മുൻപിൽ കാത്തുനിന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തതു ചെറുചിരിയോടെ. ‘രാജിവച്ചതിൽ എനിക്കു പ്രയാസമുണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയല്ലോ, അഭിമാനമേയുള്ളൂ’ എന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം.

നിയമസഭയിൽ ചെന്നു കയറുമ്പോൾ മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ കണ്ടവരെല്ലാം കൈ കൊടുത്തു. ചിലർ തോളിൽ തട്ടി പിന്തുണ അറിയിച്ചു. മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഭരണപക്ഷ ബെഞ്ചിൽ ഇടത്തേ അറ്റത്തു രണ്ടാം നിരയിലായിരുന്നു സീറ്റ്. മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിനു പിന്നിൽ, മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിക്കു സമീപമായിരുന്നു ഇരിപ്പിടം. മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഈ നിര വിടേണ്ടിവന്നില്ല. മന്ത്രി വി.അബ്ദുറഹിമാനും കെ.കെ.ശൈലജയ്ക്കും മധ്യത്തിൽ സീറ്റ് ലഭിച്ചു.

സൗഹൃദം പങ്കിടാനും പിന്തുണ അറിയിക്കാനുമായി ചോദ്യോത്തര വേളയിൽത്തന്നെ മന്ത്രിമാർ സജി ചെറിയാന്റെ സമീപമെത്തി. ആദ്യമെത്തിയതു വീണാ ജോർജ്. പിന്നാലെ മുഹമ്മദ് റിയാസ്, പി.പ്രസാദ്, ശിവൻകുട്ടി എന്നിവരും അടുത്തിരുന്നു സംസാരിച്ചു. പ്രതിപക്ഷവും കാര്യമായി നോവിക്കാൻ മിനക്കെട്ടില്ല. ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം മാത്രമാണു രാജിയെക്കുറിച്ചു പരാമർശമുണ്ടായത്.

നിയമസഭ തൽക്കാലത്തേക്കു പിരിഞ്ഞതോടെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞു സജി ചെങ്ങന്നൂരിലേക്കു തിരിച്ചു. കുടുംബവീട്ടിലെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന് മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെ ആവേശകരമായ സ്വീകരണമാണു പ്രവർത്തകർ നൽകിയത്. സ്വീകരണ സമ്മേളനം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും റദ്ദാക്കി.

സജി ചെറിയാൻ ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം ഒരു മാസത്തിനകം മാറിയാൽ മതി. വേണമെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൂടി വാടക നൽകി താമസിക്കാം. അതേസമയം, സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഓഫിസ് 15 ദിവസത്തിനകം ഒഴിയണം. ഡപ്യൂട്ടേഷനിലുള്ള ജീവനക്കാർ മാതൃവകുപ്പിലേക്കു മടങ്ങുകയും വേണം.

English Summary: Saji Cherian still in same row even if resigned as minister