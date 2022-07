ബഫർ സോണിൽ കേന്ദ്രം ചർച്ചയ്ക്ക്; കേരളത്തിന്റെ ആശങ്ക നീക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖല (ഇഎസ്‌സെഡ്) സംബന്ധിച്ച സുപ്രീം കോടതി വിധി പരിസ്ഥിതിക്കും വികസനത്തിനും കോട്ടമുണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിൽ നടപ്പാക്കാനാണ് ശ്രമമെന്ന് കേന്ദ്ര വനം–പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഭുപീന്ദർ യാദവ് വ്യക്തമാക്കി. വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾക്കും ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾക്കും ചുറ്റുമായുള്ള ഇഎസ്‍സെഡ് നിശ്ചയിക്കും മുൻപു കേരളത്തിന്റെ ആശങ്കകൾ കണക്കിലെടുക്കുമെന്നും ‘മലയാള മനോരമ’യ്ക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇഎസ്‌സെഡ് വിഷയത്തിൽ, പരിസ്ഥിതിക്കും വികസനത്തിനും കോട്ടമുണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ‘മധ്യപാത’ കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമം. ഒന്നിനു നഷ്ടമുണ്ടാക്കി മറ്റേത് എന്നൊരു സ്ഥിതിയുണ്ടാവില്ല. രണ്ടും തമ്മിൽ സന്തുലനം സാധ്യമാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചിച്ചും നിർദേശങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുമാണ് ഇഎസ്‌സെഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.

വിജ്ഞാപനങ്ങൾ അന്തിമമാക്കും മുൻപു കേരളവുമായി കൂടുതൽ ചർച്ച നടത്തും. കേരളം ഇതുവരെ ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്ത് അടുത്തിടെയൊന്നും തനിക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങൾ (ഇഎസ്എ) സംബന്ധിച്ച കരടു വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ കാലാവധി ഒരു വർഷത്തേക്കുകൂടി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചു കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഈ മാസം 11ന് ചർച്ച നടത്തും. തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായും ചർച്ചയുണ്ടാവും. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമാകുന്ന മേഖല സന്ദർശിക്കേണ്ടിവരാം. കേരളം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളതുൾപ്പെടെ വിഷയങ്ങളാണു ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്നും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഗണിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ബഫർ സോൺ: ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രമേയം പാസാക്കി നിയമസഭ

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൊതുതാൽപര്യം പരിഗണിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുടെയും ദേശീയോദ്യാനങ്ങളുടെയും ചുറ്റുമുള്ള ജനവാസ മേഖലകൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ, പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടു പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖല (ഇഎസ്‍സെഡ്) നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമേയം നിയമസഭ ഐകകണ്ഠ്യേന പാസാക്കി.

ജനവാസ മേഖലകളെ ബഫർ സോണിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമെങ്കിൽ കേന്ദ്രം നിയമനിർമാണം നടത്തണം. ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഇഎസ്‍സെഡ് വേണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പാക്കിയാൽ ജനജീവിതം ദുരിതത്തിലാകുമെന്നും മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം പറയുന്നു.

English Summary: Buffer Zone issue to be amicably settled, says environment minister