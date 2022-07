സജി ചെറിയാനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു; മലപ്പുറത്തും പരാതി

തിരുവല്ല ∙ സജി ചെറിയാന്റെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രസംഗത്തിൽ കീഴ്‌വായ്പൂര് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ അവഹേളിച്ചെന്ന കുറ്റത്തിനാണ് കേസ്. പൊലീസിൽ 8 പേർ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും കേസെടുക്കാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൊച്ചി സ്വദേശിയായ ബൈജു നോയൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി.

തുടർന്ന്, മജിസ്ട്രേട്ട് രേഷ്മ ശശിധരൻ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. മറ്റു പരാതികളും ഇതോടൊപ്പം അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഡിവൈഎസ്പി പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ, സജി ചെറിയാനെതിരെ പൊന്നാനി ബാറിലെ 2 അഭിഭാഷകർ മലപ്പുറം എസ്പിക്കു പരാതി നൽകി.

English Summary: Case against Saji Cherian for his constitution remark