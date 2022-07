പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടിയും; രാജിയാകാതെ വിവാദം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഭരണഘടനയെ ആക്ഷേപിച്ചെന്ന വിവാദം മന്ത്രിയുടെ രാജിയോടെ അവസാനിക്കുമെന്നു സിപിഎം കണക്കുകൂട്ടുമ്പോൾ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പാർട്ടിയുടെയും മൗനം ആയുധമാക്കാനൊരുങ്ങി പ്രതിപക്ഷം. വിവാദമുയർന്ന ശേഷം ഭരണഘടനയോടും ഭരണഘടനയെ ആക്ഷേപിച്ചുള്ള സജിയുടെ പ്രസംഗത്തോടും മുഖ്യമന്ത്രിയോ, പാർട്ടിയോ നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമായ നേതാവ് മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിട്ടും ആ വിഷയത്തിൽ ഒരുവരി പ്രസ്താവന പോലും പാർട്ടിയുടേതായി വന്നിട്ടില്ല എന്നതിൽ ആശ്ചര്യവും ആശയക്കുഴപ്പവും അണികൾക്കുമുണ്ട്.

സജി ചെറിയാന്റെ രാജി ധാർമികതയുടെ പേരിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമായിത്തന്നെ നിൽക്കട്ടെ എന്നാണു സിപിഎം കരുതുന്നത്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ല രാജിയെന്നു വാദിക്കുമ്പോഴും അതിൽ പരസ്യ പ്രതികരണത്തിനോ വിശദീകരണത്തിനോ പാർട്ടി മുതിരുന്നില്ല. വിശദീകരണം പുതിയ ചർച്ചകൾക്കും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കുമെന്ന ആശങ്കയാകാം കാരണം. സർക്കാരിനു തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാതെ അവഗണിക്കുന്ന രീതി തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ എന്ന പോലെ ഇക്കാര്യത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി തുടരുന്നു.

പരാമർശങ്ങൾ പാർട്ടി നിലപാടിനു വിരുദ്ധമെന്നു കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ രഹസ്യമായി സമ്മതിക്കുമ്പോഴും അതു തുറന്നു സമ്മതിക്കാൻ അവരോ, സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വമോ തയാറാകുന്നില്ലെന്നതാണു സ്ഥിതി. അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചാൽ സിപിഎമ്മിന്റെ സംഘടനാ രീതിവച്ചു സജിക്കെതിരെ മറ്റു നടപടികളിലേക്കു നീങ്ങേണ്ടിവരും. രാജി ഉചിതമായെന്ന് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ടെന്ന വാദമാണു പാർട്ടി മുഖപത്രം ഇന്നലെ മുഖപ്രസംഗത്തിലൂടെ ഉയർത്തിയത്.

മന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ നെല്ലും പതിരും തിരയാതെ, ഭരണഘടനാ സംരക്ഷകരെന്ന നിലയ്ക്കു രംഗത്തുവരാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിനു ധാർമികതയില്ലെന്നു സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം. പാർട്ടി നിലപാടിലെ അവ്യക്തത കൊണ്ടാകാം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ സിപിഎം പ്രൊഫൈലുകളും നിശ്ശബ്ദമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെയും പാർട്ടിയുടെയും മൗനം രാഷ്ട്രീയമായി തുറന്നുകാട്ടാനാണു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം.

രാജിവച്ച സ്ഥിതിക്കു സജിക്കെതിരെ വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണമില്ല. വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃതമായ അമിതപ്രചാരണം സജിക്ക് അനുകൂലമായ സഹതാപമായി മാറുമെന്നും ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച മേൽക്കൈ നഷ്ടമാകുമെന്നും പ്രതിപക്ഷം കരുതുന്നു. അതിനാൽ, കോടതി നിർദേശപ്രകാരമെടുത്ത കേസ് ആ വഴിക്കു നടക്കട്ടെ എന്നാണു നിലപാട്. എംഎൽഎ സ്ഥാനം കൂടി രാജിവയ്ക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നു സൂചിപ്പിക്കുമ്പോഴും അതൊരു ആവശ്യമായി ഉന്നയിച്ചു പ്രക്ഷോഭം നടത്താനില്ല.

English Summary: Chief Minister and CPM not responding to Saji Cherian constitution remark