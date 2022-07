പി.ടി.ഉഷയ്ക്ക് എതിരെ എളമരം കരീം; പ്രതിഷേധിച്ച് ബിജെപി

കോഴിക്കോട് ∙ ‘ഏഷ്യാഡ് യോഗ്യതയ്ക്കു പുറമേയുള്ള യോഗ്യത തെളിയിച്ചാണ്’ പി.ടി.ഉഷ രാജ്യസഭയിലെത്തുന്നതെന്ന എളമരം കരീം എംപിയുടെ ഒളിപ്രയോഗത്തിന് എതിരെ ബിജെപി. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏറ്റവും മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന കായികതാരങ്ങളിൽ ഒരാളായ ഒളിംപ്യൻ പി.ടി.ഉഷയുടെ യോഗ്യത അളക്കാൻ ശ്രമിച്ചതു വഴി രാജ്യത്തിന്റെ കായികമേഖലയെയും അഭിമാനത്തെയുമാണ് എളമരം കരീം അപമാനിച്ചതെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണസമിതിയുടെ പ്രതിഷേധ സദസ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉഷയുടെ പേരു പറയാതെ കരീം വിമർശനമുന്നയിച്ചത്. ‘സംഘപരിവാറിനു ഹിതകരമായി പെരുമാറുന്നവർക്ക് പാരിതോഷികങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ രാജ്യസഭയിലേക്കു നാമനിർദേശം ചെയ്തു. അതിന് തനിക്കു യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് കുറച്ചു കാലമായി അവർ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഏഷ്യാഡ് യോഗ്യതയ്ക്കു പുറമേയുള്ള യോഗ്യതയാണു തെളിയിച്ചത്’ – കരീം പറഞ്ഞു.

നാലു പതിറ്റാണ്ടായി രാജ്യത്തിനു വിലപ്പെട്ട സംഭാവന നൽകുന്ന ഉഷയെ സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ അപമാനിക്കുന്നത് ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്കു ചേർന്നതല്ലെന്ന് കരീം മനസിലാക്കണമെന്ന് കെ.സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു.

അവഹേളിക്കുന്നത് മലിനമനസ്സുള്ളവർ: മന്ത്രി മുരളീധരൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യസഭയിലേക്കു നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട പി.ടി.ഉഷയെ അവഹേളിച്ച എളമരം കരീം എംപി മാപ്പു പറയണമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ. കായികമേഖലയോട് ഉഷ പുലർത്തിയ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കും സമർപ്പണത്തിനുമുള്ള അംഗീകാരമാണ് രാജ്യസഭാ നാമനിർദേശം. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ മലിന മനസ്സ് വീണ്ടും വെളിവാക്കുകയാണ് കരീമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Elamaram Kareem MP takes a dig at PT Usha over connection with BJP