കേസ് അന്വേഷണം ഇന്നു മുതൽ; ഹെൽമറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനും പരാതി

തിരുവല്ല ∙ സജി ചെറിയാന്റെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രസംഗം സംബന്ധിച്ച കേസിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഇന്നു തുടങ്ങും. തിരുവല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കീഴ്‌വായ്പൂര് എസ്എച്ച്ഒ വ്യാഴാഴ്ച കേസെടുത്തിരിക്കുന്നു. പരാതി നൽകിയ 8 പേരിൽനിന്നു മൊഴിയെടുക്കുമെന്നു ഡിവൈഎസ്പി ടി.രാജപ്പൻ റാവുത്തർ പറഞ്ഞു. വേദിയിലുണ്ടായിരുന്ന എംഎൽഎമാരായ മാത്യു ടി.തോമസ്, പ്രമോദ് നാരായണൻ എന്നിവരുടെ മൊഴിയും എടുത്തേക്കും.

ഇതിനിടെ, ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കാതെ സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര ചെയ്തതിനു സജി ചെറിയാനെതിരെ നെടുമ്പ്രം സ്വദേശിയായ അഭിഭാഷകൻ പി.ജി.ഗീവർഗീസ് ചെങ്ങന്നൂർ എസ്എച്ച്ഒയ്ക്കു പരാതി അയച്ചു. മോട്ടർ വാഹന നിയമപ്രകാരം പിഴ ഈടാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. എന്നാൽ, പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചെങ്ങന്നൂർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Investigation against Saji Cherian regarding his constitution Remark