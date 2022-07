ചിന്തൻ ശിബിരത്തിലെ പീഡന വിവാദം: പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ പൊലീസിന് കൈമാറും: വി.ഡി.സതീശൻ

കൊച്ചി ∙ പാലക്കാട്ട് നടന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരാതി എഴുതിവാങ്ങി പൊലീസിന് കൈമാറാൻ കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.

ആഭ്യന്തരപ്രശ്‌നമായി ഒതുക്കിതീർക്കില്ല. ആരോപണവിധേയനെതിരെ സംഘടനാ നടപടിയും ഉണ്ടാകും. പരാതി പാർട്ടി സമിതി അന്വേഷിച്ചു തീർക്കുന്ന സമീപനം ഉണ്ടാകില്ല. പരാതി ശരിയാണോ തെറ്റാണോയെന്നു പൊലീസാണു പരിശോധിക്കേണ്ടത്. പെൺകുട്ടികളോടു മോശമായി പെരുമാറിയെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അത്തരക്കാർ സംഘടനയിൽ ഉണ്ടാകില്ല.

ശിബിരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുമായും സംസാരിക്കാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനു നിർദേശം നൽകി. ആരും സമ്മർദത്തിനു വഴങ്ങി പരാതി കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത്. ക്യാംപിന്റെ അച്ചടക്കത്തിനു ചേരാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആരോപണവിധേയനായിരിക്കുന്ന ആൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന പരാതി ശരിയാണോയെന്നു പരിശോധിക്കാനും നിർദേശിച്ചതായി സതീശൻ പറഞ്ഞു.

പരാതി അസഭ്യ ഭാഷയെപ്പറ്റി: ഷാഫി പറമ്പിൽ

തൃശൂർ ∙ ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നു വനിതാ നേതാവ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനോ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനോ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി പറമ്പിൽ എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. വനിതാ നേതാവ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനു നൽകിയത് ഒരു നേതാവ് അസഭ്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു എന്നാണ്. അയാളെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസും കോൺഗ്രസും പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകയ്ക്ക് ഇത്തരമൊരു പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഏതു സമയത്തും അതു പൊലീസിനോ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനോ നൽകാവുന്നതാണ്. അവർക്കു വേണ്ട എല്ലാ നിയമ സംരക്ഷണവും സഹായവും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നൽകും – ഷാഫി പറഞ്ഞു.

പരാമർശം തിരുത്തി കെ.സുധാകരൻ

കണ്ണൂർ ∙ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചിന്തൻ ശിബിരത്തിൽ പെൺകുട്ടിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന പരാതിയെ പറ്റി നടക്കുന്നതു ‘ചെറിയൊരു ചർച്ചയാണെന്ന്’ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ. ഇന്നലെ രാവിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നാൽ, പരാമർശം വിവാദമായതോടെ ‘വിഷയത്തെ നിസാരവത്കരിച്ചെന്ന തരത്തിൽ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ നൽകിയ വാർത്തയിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന്’ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ‘വിഷയം പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി പറമ്പിലിനോടു റിപ്പോർട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്’– സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: K Sudhakaran and VD Satheesan Respond to Sexual Assault Complaint in Youth Congress Meet