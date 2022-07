നടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്: മെമ്മറി കാർഡ് വീണ്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു

കൊച്ചി∙ ക്വട്ടേഷൻ പ്രകാരം നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡ് വീണ്ടും ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം അനുസരിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഫൊറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറിയിലേക്കാണ് (എഫ്എസ്എൽ) ഇന്നലെ കാർഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്.

കേസിലെ വിചാരണക്കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന കാർഡ് മുദ്രവച്ച കവറിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണു ലാബിലേക്കു കൊണ്ടുപോയത്. 7 ദിവസത്തിനകം പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കണമെന്നു കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരിശോധനാഫലം വിചാരണക്കോടതിക്കും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ലഭിക്കും. കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ മെമ്മറി കാർഡ് ആരെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധമായി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നു കണ്ടെത്താനായി വീണ്ടും ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കണമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചാണു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. ഇതേ ആവശ്യം വിചാരണക്കോടതി വാദം കേട്ടു തള്ളിയിരുന്നു.

