ലൈഫ് പദ്ധതിക്ക് സ്ഥലംവാങ്ങൽ: ഗവിയിൽ 80 ലക്ഷം തട്ടി; ഇടനിലക്കാരൻ സിപിഎം പഞ്ചായത്തംഗം

സീതത്തോട് (പത്തനംതിട്ട) ∙ ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഗവിയിലെ ഭൂരഹിത – ഭവനരഹിതർക്കു സ്ഥലം വാങ്ങി നൽകിയതിൽ വൻ തട്ടിപ്പ്. സിപിഎം പഞ്ചായത്തംഗം ഇടനിലക്കാരനായി നടത്തിയ ഇടപാടിൽ 80 ലക്ഷം രൂപയോളം ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തതായാണ് ആരോപണം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത വില കുറഞ്ഞ സ്ഥലം വൻവിലയ്ക്കു നൽകിയാണ് തട്ടിപ്പ്.

അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ചിലർ സിപിഎം നേതൃത്വത്തിനു നൽകിയ പരാതി മുക്കിയെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരം ലഭിക്കാത്തവർ ഏറെ. കിട്ടിയ സ്ഥലമാകട്ടെ വീടുകൾ നിർമിക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് അവർ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

90ൽ അധികം ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 85 ഗുണഭോക്താക്കളാണ് തട്ടിപ്പിന് ഇരയായത്. ഉന്നതതല അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം റോബിൻ പീറ്റർ മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നിവർക്കു പരാതി നൽകി. ആങ്ങമൂഴി സ്വദേശി കലക്ടർക്കു നേരത്തെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

ഗവിയിൽ താമസിക്കുന്ന ശ്രീലങ്കൻ വംശജരായ കുടുംബങ്ങൾക്കു സ്വന്തമായി വീടും സ്ഥലവും കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തിയത്. മുൻപരിചയം ഇല്ലാതെ വരുന്നവർക്കു സ്ഥലം എഴുതി നൽകാൻ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമകൾ തയാറല്ലായിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് രക്ഷകനായി ഇടനിലക്കാരനായ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം രംഗത്തു വന്നത്. ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലം കൈവശമുണ്ടെന്നും പണം സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നാൽ മതിയെന്നും പറഞ്ഞ് അവരെ സ്വാധീനിക്കുകയായിരുന്നു.

സ്ഥലം വാങ്ങാൻ സർക്കാർ 2 ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 15000 രൂപ മുതൽ 30000 രൂപ വരെ മാത്രം സെന്റിനു വില വരുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം ഒന്നിച്ച് വാങ്ങി സെന്റിനു 50000 രൂപ മുതൽ 80000 രൂപ വരെ വില ഈടാക്കി മറിച്ചുനൽകിയതായാണ് ആരോപണം. ഇതോടെ ഓരോരുത്തർക്കും സ്ഥലം വാങ്ങാൻ അനുവദിച്ച തുകയുടെ പകുതിയിൽ ഏറെയും ഇടനിലക്കാരുടെ കൈവശം എത്തുകയായിരുന്നു.

എല്ലാവർക്കും കൂടി കിട്ടിയ ഒരുകോടി 80 ലക്ഷം രൂപയിൽ ഇടനിലക്കാർക്കു ലഭിച്ചത് ഇതിന്റെ പകുതിയോളമാണ്. സ്ഥലം റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വകയിൽ ഇനിയും തുക നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പല ഗുണഭോക്താക്കളെയും ഇടനിലക്കാർ വീണ്ടും സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തുക നൽകാതെ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രമാണം നൽകില്ലെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. തട്ടിപ്പിനു ഇരയായവരെ അണിനിരത്തി സമര പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം.

