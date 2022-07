സ്കൂട്ടറുണ്ടോ സഖാവേ ഒരു ഹെൽമറ്റ് എടുക്കാൻ...

കോട്ടയം ∙ സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സജി ചെറിയാന്റെ ഹെൽമറ്റ് എവിടെയെന്ന് ഇന്നലെ രാവിലെ ഷോൺ ജോർജിന്റെ ചോദ്യം. അതിനു മറുപടിയായി ഹെൽമറ്റില്ലാതെ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്ന ഷോണിന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രവാഹം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ. മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴി‍ഞ്ഞ ശേഷം ചെങ്ങന്നൂരിൽ എത്തിയ സജി ചെറിയാൻ സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചിത്രം ഇന്നലെ മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കാതെ സജി ചെറിയാൻ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചെന്നു കാണിച്ചാണു കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗമായ ഷോൺ ജോർജ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്. സജിക്കെതിരെ പരാതി നൽകുമെന്നും ഷോൺ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ പോസ്റ്റിനു താഴെയാണ് ഷോൺ ഹെൽമറ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇടത് മുന്നണി പ്രവർത്തകർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

സജിക്കെതിരെ പരാതി തയാറാക്കി ചെങ്ങന്നൂരിലുള്ള സുഹൃത്തിന് അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നതായി ഷോൺ പറഞ്ഞു. ഈ സംഭവത്തിൽ അഭിഭാഷകൻ മറ്റൊരു പരാതി ചെങ്ങന്നൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ തന്റെ പരാതി നൽകിയില്ലെന്നും ഷോൺ പറഞ്ഞു. താൻ ഹെൽമറ്റില്ലാതെ സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നേരത്തേ എടുത്തതാണ്. സിപിഎം പ്രവർത്തകന്റെ പരാതിയിൽ അന്നുതന്നെ പിഴയടയ്ക്കുകയും ചെയ്തതാണെന്നും ഷോൺ പറഞ്ഞു.

