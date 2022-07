കേസുകൾ റദ്ദാക്കാനുള്ള സ്വപ്നയുടെ ഹർജികൾ 11നു പരിഗണിക്കും

കൊച്ചി ∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ തുടർന്നു റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു സ്വപ്ന സുരേഷ് നൽകിയ ഹർജികൾ വാദത്തിനായി ഹൈക്കോടതി 11നു പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. കേസിൽ കുടുക്കി രഹസ്യമൊഴി പിൻവലിപ്പിക്കാനാണു പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണു സ്വപ്നയുടെ ആരോപണം. ജസ്റ്റിസ് എ.സിയാദ് റഹ്മാനാണു കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നത്.

മുഖ്യമന്ത്രി, കുടുംബം, മുൻ മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീൽ, മുൻ സ്പീക്കർ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ നളിനി നെറ്റോ, ശിവശങ്കർ എന്നിവർക്കും സ്വർണക്കടത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്നാണു സ്വപ്ന മാധ്യമങ്ങളോടു വെളിപ്പെടുത്തിയത്. സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഡിയുടെ കേസിൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ രഹസ്യമൊഴി നൽകിയ ശേഷമായിരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തൽ. തിരുവനന്തപുരത്തും പാലക്കാട്ടുമാണു സ്വപ്നയ്ക്ക് എതിരെ കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

അതിനിടെ, സ്വപ്ന സുരേഷ് പാലക്കാട് കേന്ദ്രീകരിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കേസിൽ ഷാജ് കിരണിന്റെ സുഹൃത്ത് ഇബ്രായി കോടതിയിൽ രഹസ്യമൊഴി നൽകി. പാലക്കാട് കസബ പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ (ഒന്ന്) രഹസ്യമൊഴി നൽകിയത്.

സ്വപ്ന പുറത്തുവിട്ട ശബ്ദസന്ദേശത്തിൽ ഷാജ് കിരണിനൊപ്പം സുഹൃത്ത് ഇബ്രായിയുടെ സാന്നിധ്യവും സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ നോട്ടിസ് പ്രകാരം കോടതിയിൽ രഹസ്യമൊഴി നൽകിയത്. ഷാജ് കിരണിനൊപ്പമാണ് ഇബ്രായി കോടതിയിലെത്തിയത്.

ഷാജ് കിരണിന്റെ രഹസ്യമൊഴി എടുത്തേക്കും

നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ സ്വപ്ന സുരേഷ് നടത്തിയ വിവാദ വെളിപ്പെടുത്തലിനു ശേഷം കേരള പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഗൂഢാലോചന കേസിൽ ഷാജ് കിരണിന്റെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ നീക്കം. കേസിൽ ഷാജ് കിരണിനെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണു രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

സംഭവത്തിനു ശേഷം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) മുൻപാകെ ഷാജ് കിരൺ നൽകിയ മൊഴികൾ വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാണെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനം. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനും എതിരെ സ്വപ്ന നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ നിന്നു പിന്മാറാൻ ഷാജ് കിരൺ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നാണു സ്വപ്നയുടെ പരാതി. ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണു ഷാജ് കിരണിനെ ഇടനിലക്കാരനായി വിട്ടതെന്നും സ്വപ്ന കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Swapna Suresh petition to dismiss cases to be considered on monday