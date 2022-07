ലോകമേ വരൂ; മനോഹര ഇടങ്ങളുടെ ടൈം മാഗസിൻ പട്ടികയിൽ കേരളവും

ന്യൂയോർക്ക് ∙ കണ്ടിരിക്കേണ്ട മനോഹര സ്ഥലങ്ങളുടെ ടൈം മാഗസിൻ പട്ടികയിൽ കേരളവും. 2022 ൽ യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന 50 മികച്ച സ്ഥലങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് അഹമ്മദാബാദും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണു കേരളമെന്നു ടൈം മാഗസിൻ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. പുതിയതായി ആരംഭിച്ച കാരവൻ ടൂറിസം, വാഗമണ്ണിലെ കാരവൻ പാർക്ക്, ഹൗസ്ബോട്ടുകൾ, കായലുകൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം കുറിപ്പിൽ പരാമർശമുണ്ട്. സബർമതി ആശ്രമം മുതൽ സയൻസ് സിറ്റി വരെയുള്ള അഹമ്മദാബാദിലെ ആകർഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ടൈം ലേഖനം പറയുന്നു.

English Summary: Ahmedabad, Kerala among TIME magazine's list of world's greatest places of 2022