സ്വപ്നയുടെ രഹസ്യമൊഴി: പകർപ്പിനായി സരിത നൽകിയ ഹർജി 19നു പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി

കൊച്ചി ∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ സ്വപ്ന സുരേഷ് എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ നൽകിയ രഹസ്യമൊഴിയുടെ പകർപ്പിനായി സരിത എസ്. നായർ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി 19നു പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. രഹസ്യമൊഴിയിൽ തന്നെക്കുറിച്ചു ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ടെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പകർപ്പിനായി എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയെ സരിത നേരത്തെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതു തള്ളിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പിന്നീടു പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി

കൊച്ചി ∙ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ അപകീർത്തികരമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ പാലക്കാട് കസബ പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പിന്നീടു പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. സമാന വിഷയത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കന്റോൺമെന്റ് പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയ്‌ക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കാനാണു ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസ് മാറ്റിയത്.

English Summary: Saritha petition regarding Swapna Suresh secret statement to be considered on 19th