അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾക്കു ലൈസൻസ്; 4 പേർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ കോർപറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കംപ്യൂട്ടർ യൂസർ നെയിമും പാസ്‌വേഡും ചോർത്തി അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾക്കു ലൈസൻസ് നൽകുന്ന ലോബിയിലെ 4 പേർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരായ 2 ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർമാരും 2 ഇടനിലക്കാരുമാണ് സിറ്റി സൈബർ ക്രൈം പൊലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്. ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കും.

കേശവദാസപുരം വാർഡിലെ 2 അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾക്കു നമ്പർ നൽകിയ സംഭവത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ഫോർട്ട് സോണൽ ഓഫിസിൽ നടത്തിയ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്നാണ് വിവരം. മെയിൻ ഓഫിസ്, ഫോർട്ട്, നേമം സോണൽ ഓഫിസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ 220 കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അനധികൃതമായി ടിസി നമ്പർ നൽകിയെന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Four people in custody for giving licence for illegal buildings