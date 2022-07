സ്കൂൾ മുറ്റത്ത് വിദ്യാർഥിയെ പേപ്പട്ടി കടിച്ചു

തേഞ്ഞിപ്പലം ∙ വിദ്യാർഥിയെ കടിച്ചശേഷം പരാക്രമം കാണിച്ച തെരുവുനായ സ്കൂൾ വളപ്പിൽ ചത്തുവീണു. തുടർന്നു നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ നായയ്ക്ക് പേ ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തി.



കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാംപസ് ജിഎൽപി സ്കൂളിലെ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെയാണ് രാവിലെ സ്കൂളിലേക്കു വരുമ്പോൾ മുറ്റത്തുവച്ച് നായ കടിച്ചത്. തുടർന്ന് ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയ നായ നിലത്തുകിടന്നുരുണ്ട ശേഷം പുറത്തേക്കോടി സ്കൂൾ വളപ്പിൽ തന്നെ ചത്തുവീഴുകയായിരുന്നു.

English Summary: Student was bitten by a dog in the School ground