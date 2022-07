ബോട്ട് വാങ്ങിയെന്ന് രേഖ ഉണ്ടാക്കി 30 ലക്ഷത്തിന്റെ തട്ടിപ്പ്; എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഉത്തരവ്

തിരുവനന്തപുരം∙ കൊല്ലം തെന്മല സെന്തുരുണി വന്യജീവി സാങ്കേതത്തിൽ 15 സീറ്റ്‌ ബോട്ട് വാങ്ങാതെ ബോട്ട് വാങ്ങിയതായി രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കി 30 ലക്ഷത്തിൽ അധികം രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് നടത്തിയ വനം വകുപ്പിലെയും സിഡ്കോയിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുൾപ്പെടെ ഉള്ളവർക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തിരുവനന്തപുരം സ്‌പെഷൽ ജഡ്ജ് ആൻഡ് എൻക്വയറി കമ്മിഷണർ ജി.ഗോപകുമാർ തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് യൂണിറ്റിന് ഉത്തരവു നൽകി.



സെന്തുരുണി മുൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ലക്ഷ്മി, സിഡ്കോ മുൻ എംഡി സജി ബഷീർ, ബോട്ട് വിതരണ കമ്പനിയായ നോട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ഉടമ കൃഷ്ണകുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെ ബിജെപി നേതാവ് ആർ.എസ്.രാജീവ്‌ നൽകിയ പരാതിയിന്മേലാണ് വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവ്. പരാതിക്കാരനു വേണ്ടി അഡ്വ.എസ്.എം.രാജീവ് വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരായി.

English Summary: Court order to file FIR in boat scam at Kollam Senturuni Wild life Sanctuary