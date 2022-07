അട്ടപ്പാടിയിലെ ശിശുമരണം: സഭയിൽ വാഗ്വാദം; പ്രതിപക്ഷ വോക്കൗട്ട്

തിരുവനന്തപുരം∙ അട്ടപ്പാടിയിലെ ശിശുമരണത്തെച്ചൊല്ലി ഭരണ, പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ കൊമ്പുകോർക്കുകയും പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്നു നിയമസഭാ നടപടികൾ കാൽ മണിക്കൂറോളം തടസ്സപ്പെട്ടു. വിഷയം സഭ നിർത്തി വച്ചു ചർച്ച ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി. അട്ടപ്പാടിയിലെ ശിശു മരണങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ അനാസ്ഥ മൂലമുള്ള കൊലപാതകങ്ങളാണെന്നു പിന്നീടു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ ആരോപിച്ചു.

എൻ.ഷംസുദ്ദീൻ ആണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി തേടിയത്. മന്ത്രി കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ മറുപടി നൽകിയതോടെ പ്രശ്നം കെട്ടടങ്ങിയെന്ന് എല്ലാവരും കരുതി. എന്നാൽ വി.‍ഡി.സതീശന്റെ വോക്കൗട്ട് പ്രസംഗത്തിനിടെ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് നടത്തിയ പരാമർശമാണു പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. അവർ ക്ഷുഭിതരായതോടെ ഭരണപക്ഷവും ചാടിയെഴുന്നേറ്റു. രൂക്ഷമായ വാഗ്വാദത്തിനിടെ പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി. തുടർന്നു സ്പീക്കർ സഭ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു.

അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനു സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു മന്ത്രി രാധാകൃഷ്ണൻ വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടെ, യുഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് അവിടെ ശിശുമരണ നിരക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു എന്നു കെ.കെ.ശൈലജ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അട്ടപ്പാടി കോട്ടത്തറ ഗവ.ആശുപത്രിയിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നും എൻ.ഷംസുദ്ദീൻ നിയമസഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി വീണ ആരോപിച്ചു. 2013ൽ അവിടെ 33 കുട്ടികൾ മരിച്ചുവെന്നു രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ബഹളമുണ്ടാക്കി. ഭരണപക്ഷവും ശബ്ദമുയർത്തി.

കോട്ടത്തറ ഗവ.ആശുപത്രിയുടെ ഫ്യൂസ് ഊരിയെന്നു ഷംസുദ്ദീൻ പറഞ്ഞതു ശരിയല്ലെന്നു മന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി വിശദീകരിച്ചതോടെ അദ്ദേഹം കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നായി ഭരണപക്ഷം. കൃഷ്ണൻകുട്ടി പറയുന്നതു ശരിയല്ലെന്നു സതീശൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോട്ടത്തറ ആശുപത്രിയിൽ എംഎൽഎ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കണം എന്ന് ഇതിനിടെ വീണ പറഞ്ഞതാണു ഭരണപക്ഷത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. സഭ നിർത്തി വച്ചു സ്പീക്കർ പോയെങ്കിലും ഭരണ–പ്രതിപക്ഷ വാഗ്വാദം തുടർന്നു.

ഷംസുദ്ദീനെ വീണ അധിക്ഷേപിച്ചതു ദൗർഭാഗ്യകരമായെന്നു സഭാ നടപടികൾ പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ സതീശൻ പറഞ്ഞു. ഷംസുദ്ദീൻ നിയമസഭയിൽ ഓടുപൊളിച്ച് ഇറങ്ങിയതല്ല. മൂന്നു തവണ അവിടെ നിന്നു ജയിച്ചയാൾ കോട്ടത്തറ ഗവ.ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ടില്ലെന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അവിടെ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടെന്നും സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഈ ആരോപണത്തിനു വീണ പിന്നീടു വിശദീകരണം നൽകി. കോട്ടത്തറ ആശുപത്രിയിൽ പലതും ചെയ്തിട്ടും ഇല്ലെന്ന് എംഎൽഎ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അക്കാര്യം പോയി നോക്കണമെന്നു പറയാനാണു ശ്രമിച്ചത്. വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ലെന്നും വീണ പറഞ്ഞു.

അട്ടപ്പാടിയിൽ 4 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ 2 എസ്ടി പ്രമോട്ടർമാരുടെ സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നതായി മന്ത്രി രാധാകൃഷ്ണൻ പിന്നീട് അറിയിച്ചു. കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം അച്ഛൻ മാത്രമാണു ചുമലിലേറ്റി നടന്നത് എന്നതു ശരിയല്ല. ഈ പ്രമോട്ടർമാരും സഹായികളും ചുമന്നിരുന്നു. മരിച്ച കുട്ടിയെ എന്തെങ്കിലും കടിച്ചതാണോ എന്നും മുലപ്പാൽ ശ്വാസകോശത്തിൽ കുടുങ്ങിയോ എന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലും ഹിപ്റ്റോപതോളജി പരിശോധനയിലും മാത്രമേ വ്യക്തമാകൂ എന്നു മന്ത്രി വീണ പറഞ്ഞു.

