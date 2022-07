കുഴൽനാടന്റെ നോട്ടിസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായം തേടി

തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷത്തെ മാത്യു കുഴൽനാടൻ നൽകിയ അവകാശലംഘന നോട്ടിസിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം സ്പീക്കർ ചോദിച്ചു. സ്വർ‌ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തരപ്രമേയ ചർച്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മകൾക്കുമെതിരെ മാത്യു ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങളെ നിഷേധിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷോഭത്തോടെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

പച്ചക്കള്ളമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വസ്തുത ആണെന്നു വിശദീകരിച്ചു വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയ കുഴൽനാടൻ ഇതു സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ സഹിതം സ്പീക്കറെ സമീപിച്ചു. ഇതിലാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടു തേടുക എന്ന സ്വാഭാവിക നടപടി ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ ഒന്നും ഇന്നലെ ഉണ്ടായില്ല.

