സിപിഎം നേതാവിന്റെ കെട്ടിടത്തിനും അനധികൃതമായി നമ്പർ കിട്ടി

കോഴിക്കോട്∙ സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവിന്റെ കെട്ടിടത്തിനും കോർപറേഷനിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി നമ്പർ കിട്ടി. രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടായി കോർപറേഷന്റെ അനുമതി കിട്ടാതിരുന്ന കെട്ടിടം സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി രണ്ടു വർഷം മുൻപ് വാങ്ങി പുതുക്കിപ്പണിതതോടെയാണു നമ്പർ ലഭിച്ചത്. കെട്ടിടത്തിൽ 5 വർഷത്തേക്ക് വ്യാപാരം നടത്താനുള്ള ലൈസൻസും കോർപറേഷൻ നൽകി.

എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു കെട്ടിടത്തിനു നമ്പർ നൽകിയതായി കോർപറേഷന്റെ രേഖകളിൽ എവിടെയുമില്ല. കെട്ടിടത്തിൽ ഹോട്ടൽ ആരംഭിക്കാൻ വ്യാജ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചു നൽകിയ അപേക്ഷയിലാണു കോർപറേഷൻ ആരോഗ്യവിഭാഗം അനുമതി നൽകിയത്. എരഞ്ഞിപ്പാലം സ്വദേശി ഷരീഫിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഫ്രാൻസിസ് റോഡിലുള്ള രണ്ടുമുറിക്കെട്ടിടത്തിന് പല കാരണങ്ങളാൽ കോർപറേഷൻ അനുമതി നിഷേധിച്ചതാണ്.

എന്നാൽ രണ്ടു വർഷം മുൻപ് സിപിഎമ്മിന്റെ അന്നത്തെ പള്ളിക്കണ്ടി ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി എൻ.വി.അബ്ദുൽ നാസർ കെട്ടിടം വാങ്ങി പുതുക്കിപ്പണിതു. റോഡിനു വീതികൂട്ടാനിരിക്കെ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകില്ലെങ്കിലും അബ്ദുൽ നാസർ കെട്ടിടത്തിനു നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ചു–(58/924 A).

കെട്ടിടം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തവർ ഇതേ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് 5 വർഷത്തേക്ക് ഹോട്ടൽ നടത്താനുള്ള ലൈസൻസും കോർപറേഷനിൽ നിന്നു സംഘടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ കോർപറേഷൻ രേഖകളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കെട്ടിടവുമില്ല, നമ്പറുമില്ല. പക്ഷേ ഈ നമ്പറിലെ കെട്ടിടത്തിന് ഹോട്ടൽ നടത്താൻ ലൈസൻസ് നൽകിയതിന്റെ രേഖ കോർപറേഷനിലുണ്ട്. ഇല്ലാത്ത നമ്പറിൽ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കും വ്യക്തം. രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തനം നിർത്തിയിരുന്നു. കെട്ടിടത്തിൽ ഇപ്പോൾ തുണിക്കടയാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

അനധികൃത നമ്പർ കിട്ടിയത് 35 കെട്ടിടങ്ങൾക്ക്

കോഴിക്കോട് ∙ കോർപറേഷൻ പരിധിയിൽ 35 കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അനധികൃതമായി നമ്പർ നൽകിയതായി കണ്ടെത്തി. കോർപറേഷൻ നിയോഗിച്ച ആറംഗ സ്ക്വാഡിന്റെ പരിശോധനയിലാണു കണ്ടെത്തൽ. ഇക്കാര്യം മേയർ ബീന ഫിലിപ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ടെന്നും പരിശോധന നടക്കുകയാണെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു. ഒരു റവന്യു ഇൻസ്‌പെക്ടർ, മൂന്ന് ക്ലാർക്കുമാർ, ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക്ടർ, ഒരു ഓവർസീയർ എന്നിവരാണു കെട്ടിട നമ്പർ ക്രമക്കേട് അന്വേഷിക്കുന്ന സ്ക്വാഡിലുള്ളത്. 25 പേരിൽ നിന്നു വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു.

