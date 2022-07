കൊച്ചി ∙ നടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയെന്ന കേസിൽ നിർണായക തെളിവായ മെമ്മറി കാർഡിന്റെ ആദ്യ ക്ലോൺഡ് പകർപ്പ്/മിറർ ഇമേജ് (മെമ്മറി കാർഡിന്റെ നേർപ്പകർപ്പ്) തിരുവനന്തപുരം ഫൊറൻസിക് ലാബിൽനിന്നു വാങ്ങി വിചാരണ കോടതിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഹാജരാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനു നിർദേശം നൽകി.

കേസിൽ തുടരന്വേഷണത്തിന് 3 ആഴ്ച കൂടി സമയം നീട്ടി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രോസിക്യൂഷൻ നൽകിയ ഹർജിയിലാണു ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്തിന്റെ ഉത്തരവ്. കേസ് പരിഗണിച്ച ഇന്നലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അയയ്ക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഹർജി തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. കേസിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് തയാറായെന്നു ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻസ് ടി.എ.ഷാജി അറിയിച്ചു. തുടരന്വേഷണത്തിനുള്ള സമയപരിധി ഇന്നലെ അവസാനിച്ചിരുന്നു.

ക്ലോൺഡ് പകർപ്പു ശേഖരിക്കാനും ഡിജിപി ശ്രീലേഖയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പരിശോധിക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനുമാണു പ്രോസിക്യൂഷൻ സമയം നീട്ടിച്ചോദിച്ചത്. എന്നാൽ സർക്കാർ വീണ്ടും സമയം തേടുകയാണെന്നു കോടതി വാക്കാൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ആർക്കും അഭിപ്രായം പറയാം. അതിനൊക്കെ അന്വേഷണം വേണമെന്നു പറയാനാവുമോ? ശ്രീലേഖയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് അന്വേഷണത്തിൽ എന്താണ് പ്രസക്തിയെന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു. ഇതിന് കേസുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും വേണമെങ്കിൽ ശ്രീലേഖയെ ചോദ്യം ചെയ്യട്ടെ എന്നുമായിരുന്നു പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകന്റെ നിലപാട്. കേസ് അന്വേഷണത്തിന് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്തിന് ക്ലോൺഡ് പകർപ്പ് ?

മെമ്മറി കാർഡിന്റെ വിശ്വാസ്യത സംബന്ധിച്ച് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നാൽ വിശദീകരണം നൽകാനാണു പ്രോസിക്യൂഷൻ മെമ്മറി കാർഡിന്റെ ക്ലോൺഡ് പകർപ്പ് ഹാജരാക്കാൻ അനുമതി തേടിയത്. അങ്കമാലി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ 2017 ഫെബ്രുവരി 25ന് ഹാജരാക്കിയ മെമ്മറി കാർഡ് തിരുവനന്തപുരം ഫൊറൻസിക് ലാബിൽ പരിശോധിച്ചിരുന്നു.

ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന്

ക്വട്ടേഷൻ പ്രകാരം അപകീർത്തികരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇന്ന് അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് വിചാരണക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും.

