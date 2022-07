സിറിയയിലേക്ക് യുവാക്കളെ കടത്തിയെന്നു കേസ്: അപ്പീൽ നൽകുന്ന കാര്യവും എൻഐഎ പരിഗണിക്കുന്നു

കൊച്ചി ∙ ഭീകരസംഘടനയിൽ അംഗമായി ഇന്ത്യയുടെ സുഹൃദ് രാജ്യമായ സിറിയയ്ക്ക് എതിരെ പോരാടുക, ഭീകരസംഘടനയെ സഹായിക്കുക, ഗൂഢാലോചന നടത്തുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്കു മിഥിലജിനും ഹംസയ്ക്കും കോടതി 21 വർഷം കഠിനതടവാണു വിധിച്ചതെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് 7 വർഷം അനുഭവിച്ചാൽ മതി. ഇവരെ സഹായിച്ച കുറ്റത്തിനും ഗൂഢാലോചനയ്ക്കും റസാഖിനു കോടതി വിധിച്ചതു 12 വർഷം കഠിനതടവാണെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് 6 വർഷം അനുഭവിച്ചാൽ മതി. പിഴയടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം. പ്രതികൾ വിചാരണയോടു നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിച്ചതായി ജഡ്ജി അനിൽ കെ.ഭാസ്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കുറ്റകൃത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദങ്ങൾ കോടതി അംഗീകരിച്ചതായി എൻഐഎ സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ പി.ജി.മനു മാമലശ്ശേരി പറഞ്ഞു. എന്നാലും ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുന്ന കാര്യവും എൻഐഎ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.

2017ലാണു കണ്ണൂരിലെ വളപട്ടണം പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. 2016ൽ കണ്ണൂരിൽനിന്ന് ഒട്ടേറെ യുവാക്കൾ ഐഎസിൽ ചേരാൻ‍ സിറിയയിലേക്കു കടന്നതായി തുടർന്ന് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത എൻഐഎ കണ്ടെത്തി. ഇവരിൽ പലരും വിദേശത്തു കൊല്ലപ്പെട്ടു. പലരെയും കാണാതായി. യു.കെ.ഹംസയാണു യുവാക്കളെ ഭീകരസംഘടനയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത്. എൻഐഎ പ്രതി ചേർത്ത മിഥിലജ്, റസാഖ്, ഹംസ എന്നിവർ വിചാരണ നേരിട്ടപ്പോൾ റാഷിദ്, മനൗഫ് റഹ്മാൻ, കെ.അഫ്സൽ എന്നിവരെ മാപ്പുസാക്ഷികളാക്കി. ഒളിവിലായിരുന്ന അബ്ദുൽ ഖയൂം സിറിയയിൽ എത്തി ഐഎസിനു വേണ്ടി നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിൽ സിറിയൻ സേനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു.

