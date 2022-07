രോഗിയെ പഴിപറഞ്ഞ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമം; ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ സംഭവിച്ചതു ഗുരുതര വീഴ്ചകൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ മങ്കി പോക്സ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കൊല്ലം സ്വദേശിയായ യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിൽ കരുതലോടെ എത്തിക്കുന്നതിലും സമ്പർക്ക പട്ടികയും റൂട്ട് മാപ്പും തയാറാക്കുന്നതിലും ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ സംഭവിച്ചതു ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ. 12ന് രാവിലെ ഷാർജയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനത്തിൽ എത്തിയ യുവാവ് തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ടാക്സി വിളിച്ചാണു കൊല്ലത്തെ വീട്ടിലെത്തിയത്. അബുദാബിയിലെ ജോലി സ്ഥലത്ത് മങ്കി പോക്സ് രോഗം പിടിപെട്ട ഒരാളുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം ചെറിയ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളുമായാണ് നാട്ടിലേക്കു വിമാനം കയറിയത്. എന്നാൽ വിമാനത്താവളത്തിലെ പ്രാഥമിക പരിശോധനകളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് രോഗ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല. എങ്കിലും കൊല്ലത്തെ വീട്ടിലെത്തിയതിനു പിന്നാലെ യുവാവ് ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ച് നഗരത്തിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. ദേഹത്ത് ചെറിയ തടിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ സ്കിൻ സ്പെഷലിസ്റ്റിനെ കാണുന്നതിനിടെയാണു മങ്കി പോക്സ് ബാധിച്ച ആളുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്ന കാര്യംപറയുന്നത്. ഉടൻ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തെ ഡിഎംഒ ഓഫിസിൽ വിവരം അറിയിച്ചെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് വിടാൻ നിർദേശിച്ച് അവർ കയ്യൊഴിഞ്ഞു. യുവാവ് ആകട്ടെ മറ്റൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ച് കെഎസ്ആർടിസി സ്റ്റാൻഡിലെത്തിയ ശേഷം അവിടെ നിന്നാണ് ടാക്സി പിടിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കു വന്നത്. മാതാപിതാക്കളും മറ്റൊരു ബന്ധുവും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു ആൾ വരുന്ന വിവരം കൊല്ലത്തെ ഡിഎംഒ ഓഫിസിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചുമില്ല. യുവാവിനൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കു വന്ന അമ്മയും ബന്ധുവും മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. പിതാവ് അന്നേരം തന്നെ മടങ്ങിയെന്നാണു വിവരം.



മന്ത്രി പറഞ്ഞതിലും പിഴച്ചു



രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ദിവസം ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് വിശദമാക്കിയ പ്രാഥമിക സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ മാതാപിതാക്കളും എയർ പോർട്ടിൽ നിന്നു കൊല്ലത്തേക്കു പോയ ടാക്സിയുടെയും വീട്ടിൽ നിന്നു ആശുപത്രിയിലെത്തിയ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെയും ഡ്രൈവർമാരും വിമാനത്തിൽ അടുത്ത സീറ്റുകളിലിരുന്ന 11 യാത്രക്കാരും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കൊല്ലത്തു നിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു രോഗി വന്നത് ടാക്സിലായിരുന്നെന്നും അതിനു മുൻപ് മറ്റൊരു ഓട്ടോറിക്ഷയിലും സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു എന്നും മറ്റു ബന്ധുക്കളും സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്താൻ‌ പോലും അന്നേരം ആരോഗ്യ വകുപ്പിനായില്ല. ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ–ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരെ ഇന്നലെയാണു കണ്ടെത്തി നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയത്. യുവാവിന്റെ വീട്ടിലെ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 4 പേരുമായി കൂടി സമ്പർക്കമുണ്ടായെന്നു കണ്ടെത്തിയതും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. റൂട്ട് മാപ്പ് തയാറാക്കുന്നതിലും പിഴവ് സംഭവിച്ചു. കൊല്ലത്ത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള വിവരം അനുസരിച്ച് പിആർഡി ആദ്യം അറിയിച്ചത് രോഗിയെ പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളജിലെത്തിച്ച് സാംപിളുകൾ പൂണെയിലേക്ക് അയച്ചെന്നായിരുന്നു. രോഗിയുടെ പേരു വിവരങ്ങളും ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പിന്നീട് പിൻവലിച്ചു.



രോഗിയെ പഴി പറഞ്ഞ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമം



വിദേശത്തു നിന്നെത്തിയ ഒരാൾക്ക് അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന രോഗലക്ഷണമുണ്ടെന്ന വിവരം ലഭിച്ചിട്ടും കരുതലോടെ ആംബുലൻസിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിലും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിലും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചു. എന്നാൽ ഈ പിഴവുകൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നടപടികളില്ലാതെ ഒതുക്കി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. ജില്ലാ തലത്തിൽ നിന്ന് ഇനി വിവരങ്ങളൊന്നും നൽകേണ്ടെന്ന നിർദേശം നൽകിയതു മാത്രമാണ് നടപടി. യുവാവ് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ തന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് സ്വന്തം പിഴവുകൾ മറയ്ക്കാനാണു വകുപ്പിന്റെ ശ്രമം. മാനസികമായും സമ്മർദത്തിലായിരുന്ന യുവാവിനെ പഴി പറഞ്ഞൊഴിയാതെ വീട്ടുകാരോട് അടക്കം ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിൽ വകുപ്പ് പരാജയപ്പെട്ടു.



കേരളത്തിൽ മങ്കിപോക്സ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്രം നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സംഘം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരോഗ്യ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ചർച്ച നടത്തി പുറത്തേക്കു വരുന്നു. ചിത്രം: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙മനോരമ

മറ്റാർക്കും രോഗ ലക്ഷണമില്ല

മങ്കി പോക്‌സ് സ്ഥിരീകരിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലുള്ള കൊല്ലം സ്വദേശിയായ യുവാവിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. പ്രാഥമിക സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുള്ള വിമാനത്തിലെ സഹ യാത്രക്കാരും വീട്ടുകാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഇവരെല്ലാം നീരീക്ഷണത്തിലാണ്. വിവരങ്ങൾ നേരിട്ട് ശേഖരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സംഘം ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്തെത്തി. ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തി സ്ഥിതി വിലയിരുത്തിയ സംഘം മെഡിക്കൽ കോളജിലെത്തി രോഗിയുടെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ചു. മങ്കി പോക്സിനു സമാനമായ ലക്ഷണമുള്ളവരുടെ സാംപിളുകൾ റാൻഡമായി പരിശോധിക്കാനാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം. ചിക്കൻപോക്‌സിന്റെ സമാന ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരെ നിരീക്ഷിച്ച് അവർക്ക് മങ്കി പോക്‌സ് അല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

