ദമ്പതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന പരാതിയിൽ‌ പൊലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നു റിപ്പോർട്ട്

തലശ്ശേരി ∙ രാത്രി വൈകി കടൽ കാണാനെത്തിയ ദമ്പതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഭർത്താവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ മർദിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന ആക്ഷേപത്തിന് ഇടയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ പൊലീസിനു വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. പാലയാട് പവനംവീട്ടിൽ സി.പി.പ്രത്യുഷ്, ഭാര്യ സി.മേഘ എന്നിവരെ കടൽപാലത്തിനു സമീപം പൊലീസ് അനാവശ്യമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായാണു പരാതി.

തലശ്ശേരി എസ്ഐ കടൽപാലത്തിനു സമീപത്തുനിന്നു പോകാൻ തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അതേക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭർത്താവിനെ മർദിച്ചതായും പിറ്റേന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തെന്നുമാണു മേഘ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കണ്ണൂർ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കും നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. ഇത് അന്വേഷിച്ച തലശ്ശേരി എഎസ്‍പിയും സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പിയും ആണ് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. ഈ മാസം 5നു രാത്രി 10.40ന് ആണു സംഭവം. മേഘയ്ക്ക് അന്നുതന്നെ കോടതി ജാമ്യം നൽകി. പ്രത്യുഷിന് കഴിഞ്ഞദിവസമാണു ജാമ്യം ലഭിച്ചത്.

