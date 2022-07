തദ്ദേശ മരാമത്ത് ജോലികളുടെ മേൽനോട്ടത്തിന് 10,000 എൻജിനീയർമാരെ നിയമിക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം∙ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മരാമത്ത് ജോലികളുടെ മേൽനോട്ടത്തിനു 10,000 സർട്ടിഫൈഡ് എൻജിനീയർമാരെ ദിവസവേതനത്തിൽ നിയമിക്കാൻ തദ്ദേശ വകുപ്പ് പദ്ധതി തയാറാക്കി. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ടെൻഡർ ആകുന്ന 6000 കോടിയുടെ ഒന്നര ലക്ഷം മരാമത്ത് പണികളിൽ ഇതു നടപ്പാകും. സർക്കാരിനു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഇല്ലാതെ കരാറുകാർ വഴിയാകും ഇവരുടെ സേവനം. കരാറുകാർ നിശ്ചിത എണ്ണം സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നു മാനുവലിൽ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിലും അതു കർശനമായി പാലിക്കാറില്ല. പതിനായിരം പേർക്കു 100 തൊഴിൽദിനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ തദ്ദേശ വകുപ്പ് ചീഫ് എൻജിനീയർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു പദ്ധതി.

ഡിഗ്രി, ഡിപ്ലോമ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യോഗ്യത ഉള്ളവരെ യഥാക്രമം എ, ബി, സി എന്നിങ്ങനെ സർട്ടിഫൈഡ് എൻജിനീയർമാരായി തരം തിരിച്ച് 3 വർഷത്തേക്കു റജിസ്ട്രേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തും. പ്രവർത്തന മികവു നോക്കി റജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കും. സി ഗ്രേഡ്, ബി ഗ്രേഡ് എൻജിനീയർമാർക്കു പ്രവൃത്തി പരിചയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നീട് യഥാക്രമം ബി, എ ഗ്രേഡ് എൻജിനീയർമാരായി ഉയരാം.

കൂടാതെ കേരള ഖരമാലിന്യ പരിപാലന പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിന് 87 നഗരസഭകളിലും 6 കോർപറേഷനുകളിലും ഇങ്ങനെ എൻജിനീയർമാരെ നിയമിക്കും. ലോക ബാങ്കിന്റെയും ഏഷ്യൻ ഇൻഫ്രാസ്‌ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെയും പിന്തുണയോടെ ഉള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി. പട്ടിക വിഭാഗ വകുപ്പിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എൻജിനീയറിങ് ബിരുദധാരികളെ നിയമിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു പദ്ധതിയും ഉണ്ട്. അതേസമയം, ഏപ്രിലിൽ ഇറങ്ങിയ പിഎസ്‌സിയുടെ തദ്ദേശ അസി.എൻജിനീയർ, ഓവർസീയർ റാങ്ക് പട്ടികകളിൽ നിന്നു നിയമനം നടക്കാത്തതിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്.

∙നിയമന മാനദണ്ഡം

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുസരിച്ചാകുംസർട്ടിഫൈഡ് എൻജിനീയർമാരെ നിയമിക്കുക. 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഒരു സി ഗ്രേഡ്, 5 ലക്ഷം– 75 ലക്ഷം ഒരു ബി ഗ്രേഡ്, 75 ലക്ഷം–1.5 കോടി എ, ബി ഗ്രേഡുകളിലെ ഓരോന്നു വീതം.

1.5 കോടി മുതൽ 2.5 കോടി രൂപ വരെ ഉള്ള പണികൾക്ക് മൂന്നു വർഷം പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള എ ഗ്രേഡ് എൻജിനീയർമാരെ വർക്ക് മാനേജറായും ഒരു വർഷം വീതം പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള ഒരു എ ഗ്രേഡ് എൻജിനീയർ, ഒരു ബി ഗ്രേഡ് എൻജിനീയർ എന്നിവരെ സൈറ്റ് എൻജിനീയറായും നിയമിക്കണം.

മറ്റു ജോലികളുടെ തുകയും നിയമനങ്ങളും ബ്രായ്ക്കറ്റിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയവും: 2.5 കോടി മുതൽ 5 കോടി വരെ – ഒരു വർക് മാനേജർ (5 വർഷം), 3 ബി ഗ്രേഡ് സൈറ്റ് എൻജിനീയർ (2 വർഷം). 5 കോടി മുതൽ 20 കോടി വരെ– ഒരു വർക് മാനേജർ (3 വർഷം), രണ്ട് സൈറ്റ് എൻജിനീയർമാർ (ഒരു വർഷം), രണ്ട് സൂപ്പർവൈസർമാർ (ഒരു വർഷം). 20 കോടിക്കു മുകളിൽ– ഒരു എ ഗ്രേഡ് എൻജിനീയർ (5 വർഷം), 3 ബി ഗ്രേഡ് സൈറ്റ് എൻജിനീയർമാർ (3 വർഷം), 4 സി ഗ്രേഡ് സൂപ്പർവൈസർമാർ (2 വർഷം).

English Summary: Ten thousand engineers to be appointed for pwd works