ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിലെ ഡ്രൈവർ യാത്രക്കാരനെ മർദിച്ചെന്നു പരാതി

തെന്മല (കൊല്ലം) ∙ ബസ് നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട യുവാവിനെ കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർ മർദിച്ചതായി പരാതി. ശനി വൈകിട്ടാണ് സംഭവം. ഡ്രൈവർ മർദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉറുകുന്ന് ഫിറോസ് മൻസിലിൽ ഫിറോസ്ഖാൻ (29) പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. ബസ് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ ഫിറോസ് തെന്മല പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

ചെമ്മന്തൂരിൽ നിന്നുള്ള തെങ്കാശി ബസിലാണ് കയറിയത്. ഉറുകുന്ന് കനാൽപാലത്തിന് സമീപം ബസ് നിർത്തി തരുമോയെന്നു കണ്ടക്ടറോട് ചോദിച്ചതായി ഫിറോസ് പറയുന്നു. നിർത്താമെന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറുകുന്ന് ജം‌ക്‌ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് ബസിന്റെ മുൻവശത്ത് കണ്ടക്ടർ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ സമീപത്തെത്തി കനാൽപാലത്തിന്റെ അടുത്തു നിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ആവശ്യം കണ്ടക്ടർ നിരസിച്ചു. ഡ്രൈവറോട് നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.

ഇതോടെ മൊബൈലിൽ വിഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് ഡ്രൈവറോട് ബസ് നിർത്താത്തതിന്റെ കാരണം പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിൽ നിന്നു ഡ്രൈവർ ചാടിയെണീറ്റ് ഫോൺ പിടിച്ചു പറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് അടിയേറ്റെന്നുമാണ് ഫിറോസ് പറയുന്നത്. ഈ സമയം ബസ് നിയന്ത്രണംവിട്ട് മൺതിട്ടയിലേക്ക് ഇടിക്കാൻ പോയതായും പറയുന്നു. ബസിലെ കയ്യേറ്റത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: KSRTC driver hits young man who asked him to stop the bus