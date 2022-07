നടി കേസ്: ദിലീപിനെതിരെ കൂടുതൽ ആരോപണങ്ങളുമായി കുറ്റപത്രം

കൊച്ചി∙ ക്വട്ടേഷൻ പ്രകാരം നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ എട്ടാം പ്രതി നടൻ ദിലീപിനെതിരെ കൂടുതൽ കുറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അന്വേഷണ സംഘം. തെളിവു നശിപ്പിക്കൽ, സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ കൂടി ചുമത്തിയാണ് അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.

തെളിവു നശിപ്പിക്കാൻ ദിലീപിനെ സഹായിച്ച കൂട്ടാളി ജി.ശരത്തിനെയും കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കും. അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം വെള്ളിയാഴ്ച സമർപ്പിക്കുമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വിചാരണക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. നടിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ വിഡിയോ ദിലീപ് കണ്ടെന്നും ദൃശ്യങ്ങൾ കൈമാറിയതു ശരത്താണെന്നുമാണു സംഘത്തിന്റെ നിഗമനം. കേസിൽ വിചാരണ പുനഃരാരംഭിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായാണു പുതിയ സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി അഡ്വ.വി.അജകുമാറിനെ സർക്കാർ നിയമിച്ചത്.

English Summary: Actress assault case: Crime Branch to file further probe report on friday