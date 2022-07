എന്നെ പുറത്തിറക്കാതിരിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടു: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തന്നെ വിമാനത്തിൽ നിന്നു പുറത്തിറക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന പദ്ധതിയാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു.

‘എന്റെ അംഗരക്ഷകൻ എസ്.അനിൽകുമാർ, പഴ്‌സനൽ അസിസ്റ്റന്റ് വി.എം.സുനീഷ് എന്നിവർക്ക് അക്രമികളെ തടയുമ്പോൾ പരുക്കേറ്റു. അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടോ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോഴോ ആരെങ്കിലും ആക്രമിച്ചതായി പരാതിപ്പെട്ടില്ല. ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പരാതി നൽകിയത്. വസ്തുതാ വിരുദ്ധമായതിനാൽ അതിൽ കേസെടുക്കേണ്ട എന്നാണു പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട്.

വാട്‌സാപ് ഗ്രൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അക്രമം ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. ‘സിഎം കണ്ണൂർ–തിരുവനന്തപുരം ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. 2 പേർ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി കരിങ്കൊടി കാണിച്ചാൽ... എന്തായാലും ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നു പുറത്തിറക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ’ എന്ന് മുൻ എംഎൽഎ കൂടിയായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി വാട്സാപ്പിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

ഒരാൾക്ക് 13,000 രൂപ നിരക്കിൽ 3 പേർക്കു വേണ്ടി സ്‌പോൺസറെ നിശ്ചയിച്ചു വിമാന ടിക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. വിമാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറങ്ങിയ ശേഷം അക്രമികൾ എന്നെ ലക്ഷ്യമിട്ടു സീറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു മുന്നോട്ടു കുതിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എയർഹോസ്റ്റസുമാർ വിലക്കി. അതു വകവയ്ക്കാതെ നീങ്ങുകയാണുണ്ടായത്. ഈ സമയത്താണ് ജയരാജൻ തടയാൻ ശ്രമിച്ചത് – മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അവാസ്തവം: സതീശൻ

വിമാനത്തിൽ നടന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചതിൽ പലതും അവാസ്തവം ആണെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.‍ഡി.സതീശൻ മറുപടി നൽകി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരെ തള്ളി നിലത്തിട്ടു ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടും പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇൻഡിഗോയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ജയരാജൻ ഗുരുതര കുറ്റം ചെയ്തുവെന്നാണു കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary: Chief Minister pinarayi vijayan about protest against him in flight