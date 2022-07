മുൻഗണന കിട്ടാൻ ‘കെ–റോഡ്’ എന്നു വിളിക്കണോ?: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ കേരളത്തിലെ റോഡുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഫണ്ട് അല്ല, അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണു പ്രശ്നമെന്നു ഹൈക്കോടതി. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം കോടതി ഇതുതന്നെ പറയുകയാണ്. കോടതിക്കുതന്നെ നാണമാകുകയാണ്. മഴയെ പഴി പറയേണ്ട, കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേ മഴതന്നെയാണു പെയ്യുന്നത്. മലേഷ്യൻ കമ്പനി നിർമിച്ച ഒറ്റപ്പാലം റോഡിൽ ഇപ്പോഴും ഒറ്റക്കുഴിപോലുമില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

6 മാസത്തിനുള്ളിൽ റോഡ് തകർന്നാൽ അഴിമതിയില്ലെന്ന് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും. ജനങ്ങൾക്കു നല്ല റോഡിന് അവകാശമുണ്ട്. ‘കെ–റോഡ്’ എന്നു വിളിച്ചാലേ മുൻഗണന നൽകുകയുള്ളൂ എന്നാണെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങനെ വിളിക്കാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

എൻജിനീയർക്ക് കാർ നൽകേണ്ട. അവർ നടക്കട്ടെ, റോഡിന്റെ സ്ഥിതി കാണട്ടെ. ഓഫിസിലിരുന്നു ബിൽ പാസാക്കാൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ എൻജിനീയർമാരെ ആവശ്യമില്ല, ക്ലാർക്കുമാർ മതി. ഭൂരിഭാഗം എൻജിനീയർമാർ മികച്ചവരാണെന്നും ചിലരാണു ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

ഈയിടെ നിലമ്പൂരിലേക്കു യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ചെറുതുരുത്തി മുതൽ വണ്ടൂർ വരെയുള്ള റോഡിന്റെ സ്ഥിതി അതിഭീകരമായിരുന്നു എന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. ഷൊർണൂർ, പട്ടാമ്പി എന്നിവിടങ്ങളിലും സ്ഥിതി കഷ്ടമാണ്.

മോശം റോഡുകളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്കു കോടതി നിയോഗിച്ച അമിക്കസ് ക്യൂറികളെ നേരിട്ട് അറിയിക്കാം. ഇതു ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ സർക്കാരും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളും കോടതി ഉത്തരവു പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. റോഡുകളുടെ ശോച്യാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികളാണു ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത്.

English Summary: High court on pathetic condition of roads in Kerala