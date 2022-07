മുഖ്യമന്ത്രിക്കു ഡൽഹിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പുതിയ കാർ വാങ്ങുന്നു

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ ഉപയോഗത്തിനായി 88.69 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി 4 വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനു പുറമേ ഡൽഹിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനു വേണ്ടി വീണ്ടും ആഡംബര കാർ വാങ്ങുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും വേണ്ടി 2 കാറുകൾ വാങ്ങാൻ 72 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കി. ടൊയോട്ടയുടെ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയാണ് വാങ്ങുന്നത്.



ആദ്യം വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഞ്ചാരം. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഇതേ മോഡൽ വാഹനം മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് വാങ്ങി. ഇതും ‌ഒഴിവാക്കി 33.31 ലക്ഷം വിലവരുന്ന കിയ കാർണിവൽ ഉൾപ്പെടെ 4 വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ 88.69 ലക്ഷം അനുവദിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഉത്തരവിറങ്ങിയത്. കിയ കാർണിവൽ സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനും മറ്റുള്ളവ എസ്കോർട്ടിനുമായാണ് ഉപയോഗിക്കുക.

ഇതിനെല്ലാം പുറമേയാണ് കേരള ഹൗസ് റസിഡന്റ് കമ്മിഷണറുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി മാത്രം വീണ്ടും ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നത്.‌

English Summary: New car for Pinarayi Vijayan in Delhi