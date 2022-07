ന്യൂഡൽഹി ∙ പി.ടി.ഉഷ അടക്കം രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട 4 അംഗങ്ങൾ ഇന്നും നാളെയുമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. ഉഷ ഇന്നു രാവിലെ 11നാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിലെത്തിയ ഉഷ ഇന്നലെ രാജ്യസഭയിലെത്തി നടപടി ക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. ഭർത്താവ് ശ്രീനിവാസനും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

ഡൽഹിയിലെത്തിയ പി.ടി.ഉഷ വി.മുരളീധരനൊപ്പം

English Summary: PT Usha arrives in Delhi; to take oath as Rajya Sabha member on Wednesday