‘ഭീഷണി, സ്വാധീനം, മാർഗതടസ്സം’; സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ പരാതി നിരത്തി ഇഡി

ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസ് തുടർവിചാരണ കേരളത്തിനു പുറത്തേക്കു മാറ്റാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ

∙ 1 മുതൽ 3 വരെ പ്രതികളായ പി.എസ്.സരിത്, സ്വപ്ന സുരേഷ്, സന്ദീപ് നായർ എന്നിവരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേരള പൊലീസിലെ ഉന്നതരും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ സ്വാധീനിക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്നു. നാലാം പ്രതിയും സർക്കാരിലെ ഉന്നതനുമായ എം.ശിവശങ്കറിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണിത്.

∙ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കെ ഉന്നതരുടെ പേര് പറയാതിരിക്കാൻ സ്വപ്നയെ പൊലീസ്, ജയിൽ അധികൃതർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. മൂന്നാം പ്രതി സന്ദീപ് നായർ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വ്യാജ പരാതി നൽകി, തുടർന്നു കേരള പൊലീസ് കേസെടുത്തു, ഒന്നാം പ്രതി സരിത്തിനും തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ഭീഷണി നേരിടേണ്ടി വന്നു.

∙ ഉന്നത ബന്ധമുള്ളതു കൊണ്ടു സ്വപ്ന സുരേഷ് നേരത്തേ ഇഡിക്കു നൽകിയ മൊഴികൾ പിൻവലിപ്പിക്കാൻ വലിയ സമ്മർദമുണ്ട്. ഈയിടെ മജിസ്ട്രേട്ടിനു മുന്നിൽ നൽകിയ രഹസ്യമൊഴിയിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാണ്.

∙ കേസ് കേരളത്തിൽ തുടർന്നാൽ ആരോപണവിധേയരായ ഉന്നതർ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും.

∙ വ്യാജ ആരോപണങ്ങൾ വഴി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനാണു പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

∙ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ക്രൈംബ്രാ‍ഞ്ച് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതു തന്നെ സർക്കാർ സംവിധാനത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിന്റെ തെളിവാണ്. സംസ്ഥാന പൊലീസ് ഇഡിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതു കീഴ്‌വഴക്കമില്ലാത്തതാണ്.

∙ ഇഡിയുടെ ഹർജിയിൽ, ക്രൈംബ്രാ‍ഞ്ചിന്റെ എഫ്ഐആറുകൾ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയെങ്കിലും ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതും അന്വേഷണത്തെയും വിചാരണയെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

∙ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം ശരിയാണോയെന്നു പരിശോധിക്കാൻ ഏകാംഗ കമ്മിഷനെ വച്ച നടപടിയും സർക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടായി.

∙ മൂന്നാം പ്രതി സന്ദീപ് നായർ ശിവശങ്കരന്റെ ഉപകരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന ഇഡിയുടെ വാദം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് ഇയാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നു പുറത്തുവന്നശേഷം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, കെ.ടി.ജലീൽ, പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ പേരുകൾ പറയാൻ ഇഡി നിർബന്ധിച്ചു, ശിവശങ്കരൻ നിരപരാധിയാണ് എന്നിങ്ങനെയാണ് സന്ദീപ് പറഞ്ഞത്.

കൊച്ചി യൂണിറ്റിന്റെ വാദം ശരിവച്ച് ഇഡി ഡയറക്ടറേറ്റ്

കൊച്ചി ∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നൽകിയ രഹസ്യമൊഴിയുടെ പകർപ്പ് ഇഡി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമെന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഡയറക്ടറേറ്റിനു റിപ്പോർട്ടും നൽകി. മൊഴിയുടെ പകർപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ നിയമവിദഗ്ധരും പരിശോധിച്ച ശേഷം തുടർവിചാരണ കേരളത്തിൽനിന്നു മാറ്റാനുള്ള അപേക്ഷ നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ഇതുവരെ ഈ കേസിലെ മുഴുവൻ ഹർജികളും പരിഗണിച്ചത്. സ്വപ്നയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ അനുവാദം നൽകിയതും ഇതേ കോടതിയാണ്. ഇഡിയുടെ കേസുകൾ പരിഗണിക്കാൻ സമാന അധികാരമുള്ള 5 കോടതികൾ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലുണ്ട്. എന്നാൽ, കേരളത്തിലെവിടെയാണെങ്കിലും സാക്ഷികൾ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുമെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മർദം നേരിടുമെന്നുമാണ് ഇഡിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

English Summary: ED in Supreme Court seeking to shift diplomatic baggage gold smuggling case trial outside Kerala